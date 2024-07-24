Frostpunk 2 Özellikleri Açıklanmaya Devam Ediyor, İşte Detaylar

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11 bit Studios’un en sevilen oyunlarından Frostpunk’ın devam oyunu olan Frostpunk 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bir şehir inşa etme ve hayatta kalma oyunu olan Frostpunk 2 kısa zaman içerisinde oyun severlere sunulacak. Yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken Frostpunk 2 özellikleri açıklanmaya devam ediyor. Oyunu heyecanla bekleyenler için sosyal medya hesabından duyurulan oyunun yeni özelliklerini açıklayalım.

Frostpunk 2 Özellikleri Açıklanmaya Devam Ediyor

Frostpunk’ın devam oyunu olan Frostpunk 2, 2024 Eylül ayında oyun severlere sunulacak. Aksiyon ve macera oyunu olan bu yapım uzun zamandır geliştirme aşamasında ve nihayetinde çıkışına çok az kaldı. Frostpunk 2018 yılında piyasaya çıkmıştı ve yaklaşık 6 yılın sonunda devam oyunu olan Frostpunk 2 geliyor.

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Frostpunk 2 sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla, oyunun şimdiye dek paylaşılmayan bazı özelliklerini duyurdu. Bu kapsamda oyun içerisinde fraksiyon simgeleri artık daha renkli görünecek ve kolay bir şekilde fark edilebilecek. Bununla birlikte oyun içinde yazı karakteristik özelikleri kişiselleştirilebilir olacak. Bu bağlamda daha büyük ve keskin yazı tipi ile yazıların okunması kolaylaşacak. Bu özelliğin en çok da bazı görme problemi yaşayan oyunculara fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Oyun dünyasının en beğenilen strateji oyunlarından biri olan Frostpunk 2’nin yeni özellikleri arasında Fikir Ağacı adı verilen bir panel de yer almakta. Bu panel kullanıcının netlik ve okunabilirlik gibi çeşitli iyileştirmeler yapmasına olanak sağlamakta. Sosyal medyada paylaşılan bahse konu gönderi aşağıdaki gibidir:

The game is challenging enough already, so it came as no surprise to us that you want the interface to be as user-friendly as possible. That’s why we’re making changes to the UI & UX, including but not limited to:



🧊Improving the HUD (Head-Up Display) to make it clearer and more… pic.twitter.com/dCJJmAXCk9 — Frostpunk 2 (@frostpunkgame) July 22, 2024

Konsolda Ne Zaman Yayınlanacak, Fiyatı Ne Kadar?

Frostpunk 2 hakkında yapılan paylaşımda da görüleceği üzere oyuna 5 yeni şehir merkezi ve inşaat menüsü eklenmiş durumda. Bahse konu yeni özellikler kapalı beta sürümü ile yapıma dahil edilmiş nitelikler ve dahası da var. Tüm bu yeniliklerle birlikte Frostpunk 2 çok daha keyifli ve heyecanlı bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Frostpunk 2 11 bit Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan, tek oyunculu moda sahip bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunudur. Oyun hem PC hem de konsol platformlarında yayınlanacak. PC için 20 Eylül 2024 yayın tarihi olarak deklare edildi fakat bununla birlikte PlayStation 5, Xbox Series X / S konsollarında ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmış değil.

Frostpunk 2 fiyatı da oyun hakkında en çok merak edilen konulardan biri. Ülkemizde en çok kullanılan ve fiyatları diğer dijital oyun dağıtım platformlarına göre daha uygun olan Epic Games Store’da oyunun ana sürümü 625 TL seviyesinden satışta. Frostpunk 2 Deluxe Edition ise 1.035 TL seviyesinden satılmakta.