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Türkiye’de en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games Store, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun sunuyor. 25 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında kullanıcıların bedava indirebilecekleri oyun belli oldu. Epic Games’te 15 dolarlık oyun ücretsiz oldu. İşte heyecanla beklenen haftanın ücretsiz oyunu…

Epic Games’te 15 Dolarlık Oyun Ücretsiz Oldu – 26 Temmuz

Epic Games Store’da geçitiğimiz hafta iki oyun bedava olarak erişime açılmıştı. Bu hafta ise bir oyun ücretsiz sunuldu. Normal fiyatı 15 dolar civarında olan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Epic Games Store’da ücretsiz erişime açıldı. Oyun 25 Temmuz Perşembe ile 1 Ağustos Perşembe arasında bedava olarak kullanıcılara sunulacak.

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1 Ağustos’a kadar bu sevilen aksiyon oyunu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch’u kütüphanenize ekleyerek tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Peki Forged In Shadow Torch Epic Games’te nasıl indirilir, bakalım…

Forged In Shadow Torch Epic Games’te Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Forged In Shadow Torch’a bedava sahip olmak için, öncelikle Epic Games Store resmi web adresine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde FIST Forged In Shadow Torch sayfasına gidilerek “yükle” sekmesi tıklanır ve oyun kütüphaneye eklenir. Bu aşamadan sonra istediğiniz zaman oyunu bedava oynayabilirsiniz.

FIST Forged In Shadow Torch Hakkında

TiGames tarafından geliştirilen Forged In Shadow Torch, Bilibili tarafından 2021 yılında yayınlanmıştır. Metroidvania, dövüş oyunu, simülasyon oyunu, adventure ve sports oyunu kategorilerinde yer alan yapım tek oyunculu moda sahip olup hem PC hem de pek çok konsolda oynanabilmektedir. Bir metroidvania oyun olan FIST Forged In Shadow Torch beğeni oranı yüzde 93 seviyesindedir. PC’de bu oyunu deneyimlemek isteyenler için sistem gereksinimleri nasıl, inceleyelim…

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Sistem Gereksinimleri

Forged In Shadow Torch, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirmektedir. Oyunun PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: