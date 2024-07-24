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Lego Grubu, yıllardır çeşitli firmalarla iş birliği yaparak yeni ve farklı oyun serilerini kullanıcılara sunmakta. Bu kapsamda şirket, Epic Games ile de bir iş birliği yapmıştı. Epic Games iş birliği neticesinde Lego Fortnite oyunu ve setleri doğdu. Uzun zamandır heyecanla beklenen Lego Fortnite projesinde şirket dört set ile piyasaya çıkıyor. Nihayet Lego Fortnite setleri geliyor, ön siparişler açıldı. İşte detaylar…

Lego Fortnite Setleri Geliyor, Ön Siparişler Açıldı

Hem çocuklara hem de yetişkinlere özel parçalar üreten Lego, farklı oyun markaları ile iş birliği yaparak dikkat çeken ve oldukça beğenilen setleri piyasaya sunuyor. Bu kapsamda Lego’nun yeni koleksiyonu Lego Fortnite uzun zamandır bekleniyordu ve sonunda piyasaya çıkıyor.

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Lego, Epic Games ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde Epic Games’in popüler oyunu Fortnite’ı Lego setleri şeklinde ikonik bir seri haline getirdi. Dört setten oluşan bu seri; LEGO Fortnite Peely Bone, LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Battle Bus ve LEGO Fortnite Supply Llama şeklinde. Leo Fortnite serisinin ilk setleri bu şekilde.

Fiziksel oyun ile dijital oyun kombinasyonu olan bu iş birliği her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. Bu bağlamda LEGO Fortnite Supply Llama setinin 12 yaş ve üstü grup için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 691 parçadan oluşan bu set kapsamında Backpack, Slurp Juice, Good Luck Charm, Grappler, Rough Ruby, Slap Juice, dinamit ve benzeri gibi parçalar bulunmakta.

Lego Fortnite Setleri Kaç Parçadan Oluşuyor?

LEGO Fortnite Durrr Burger seti, Fortnite’ın ikonik restoranının bir uyarlaması şeklinde ve 193 parçadan oluşmakta. Koleksiyonun daha çok yetişkinlere hitap eden ve en çok parçaya sahip olan seti LEGO Fortnite Peely Bone olarak karşımıza çıkıyor. Peely Bone toplamda 1414 parçadan oluşmakta. Bu sette hareketli parçalar da yer almakta ve bunların yanı sıra Banana Bag Back Bling, Peely Pick Kazma ve Paint Launcher gibi önemli aksesuarlar da setin önemli parçalarından.

Lego Fortnite serisinin son seti ise Battle Bus. Bu sette de oldukça fazla parça yer almakta; 954 adet. Setin önemli parçaları arasında dönen tekerlekler, otobüsün balonları ve açılabilen çatısı da bulunmakta. Peki bu Lego Fortnite setleri ne zaman satışa çıkacak ve fiyatları nasıl olacak, bakalım…

Lego Fortnite Setleri Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Lego Fortnite serisi setleri yeni tanıtıldı ve hali hazırda ön siparişe açıldı. Lego Fortnite setleri 1 Ekim 2024 tarihinde genel olarak satışa sunulacak. Setlerin fiyatları ise aşağıdaki gibi listelenebilir: