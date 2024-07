Ana Sayfa » Oyun CD Projekt Red The Witcher 4 için Epic Games ile Anlaştı Oyun CD Projekt Red The Witcher 4 için Epic Games ile Anlaştı Emine Emre 4 Görüntüleme

Popüler AAA oyunları ile bilinen dünya çapında en büyük video oyun şirketlerinden biri olan CD Projekt Red The Witcher 4 için Epic Games ile anlaştı. CD Project RED, Polaris kod adlı The Witcher 4’ü Unreal Engine 5 ile geliştirmekte. Bu teknoloji ise bazı performans sorunlarına sebep olmakta. Epic Games ise işte tam burada devreye giriyor. İşte detaylar…

CD Projekt Red The Witcher 4 için Epic Games ile Anlaştı

Polonyalı video oyun şirketi CDPR en sevilen oyunu Cyberpunk 2077 gelişim ve bakım prosesini tamamladı. Şirket hali hazırda The Witcher 4 oyunu üzerinde çalışmakta ve bu oyunu Unreal Engine 5 ile geliştirmekte. Unreal Engine 5 teknolojisi ile geliştirilen The Witcher serisinin ilk oyunu Polaris kod adlı dördüncü oyunu olacak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

CDPR, The Witcher 4 oyununa oldukça önem veriyor. Bu yapımın oyun dünyasının en iyi yapımlarından biri olması bekleniyor ve hali hazırda proje üzerinde 400’ü aşkın geliştirici çalışıyor. Heyecan beklenen oyunla ilgili The Witcher severler için bir endişe bulunuyor. Bu da oyunun Unreal Engine 5 ile geliştirilmesinden kaynaklanıyor.

Unreal Engine 5 donma, kasılma gibi bazı problemlere neden olabiliyor; oyuncuların endişesi de bundan dolayı. Bu bağlamda CD Project RED de Epic Games ile bir iş birliği yaparak Unreal Engine 5’teki bu sorunların giderilmesini hedeflemekte. Epic Games motoru geliştirerek bu problemlerin önüne geçecek. Böylece yalnızca The Witcher 4 değil bu Unreal Engine 5 kullanılan tüm yapımlar için yararlı olacak. Epic Games ile CDPR ekibinin birlikte çalışarak bu sorunları aşması bekleniyor.

The Witcher 4 Muhteşem Bir Oyun Deneyimi Sunacak

The Witcher serisinin yeni oyunu bazı hususlarda serinin diğer oyunlarından ayrışmakta. Bu kapsamda Polaris’te yeni elementler ve mekanikler yer alacak. Oyunun ne gibi farklılıklar sunacağı henüz ayrıntılı bir şekilde açıklanmadı ancak CDPR bu defa The Witcher severlere çok başka bir oyun deneyimi yaşatmayı planlıyor.

Unreal Engine 5 bazı performans sorunlarına yol açsa da görsellik bakımından büyük işler başarıyor. CD Project RED’in Unreal Engine 5’i tercih sebebi pek çok artısının bulunması. Donma ve kasma gibi problemler de aşılınca ortaya muhteşem bir işin çıkması bekleniyor.

The Witcher Hakkında

The Witcher serisinin ilk oyunu 2007 yılında oyuncuyla buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Fantastik – aksiyon rol yapma oyun serisi olan The Witcher, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin The Witcher kitap serisine dayanmakta. Oyun hem PC hem de pek çok konsolda oynanabilmektedir. Serinin son çıkan oyunu 2022’de piyasaya sürülen Roach Race’dir. Şimdi ile Polaris kod adlı The Witcher 4 üzerinde çalışılmaktadır. Serinin geliştirici şirketleri CD Projekt Red, Breakpoint, Can Explode Games, Fuero Games ve Spokko şeklindedir.