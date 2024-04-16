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PlayStation 5 Pro Resmen Geliyor!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
17 Nisan 2024
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playstation 5 pro

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından olan Sony, PlayStation 5 Pro için teknik özellikleri sızdırdı. Temel sürümüne göre daha fazla özellikleri bizleri karşılayacak.

Oyun konsollarının babası olarak bilinen ve dünyada büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan PlayStation, serinin 5. modeli ile beraber büyük bir satış elde etmişti. Sony, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oyun konsollarına talep artmışken Sony, PlayStation 5 Pro için bir dizi özellik sızdırdı.

ABD’li kaynaklar, bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen PlayStation 5 Pro konsolunun tüm özelliklerini sızdırmayı başardı. Kod adı “Trinity” olan PS5 Pro’nun temel konsola kıyasla çok daha güçlü bir GPU ve daha hızlı CPU içereceği söyleniyor. Sony aynı zamanda PlayStation 5 Pro modeli için optizime edilmiş oyun geliştirmeyi teşvik edecek.

playstation 5 pro

Sony, üç kata kadar daha hızlı olduğu iddia edilen yeni bir ray-tracing mimarisi üzerinde de çalışıyor. CPU aynı kalacak, ancak PS5’e göre yaklaşık yüzde 10 artışla 3.85GHz saat hızında çalışacak. PlayStation 5 Pro, temel sürümden %45 daha güçlü olacak. PlayStation 5 Pro modelinin ise bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

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