Ana Sayfa » Oyun Manor Lords Çıkış Yaptı! Oyun Manor Lords Çıkış Yaptı! Mustafa 11 Görüntüleme

Günümüzde oldukça popüler bir kitleye sahip olan simülasyon oyunları oldukça kendini geliştirmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere oldukça merak edilen simülasyon oyunlarından biri olan Manor Lords oyununa göz atacağız.

İlk olarak oyunun kısaca konusunu sizlere özetleyelim; Orta Çağ döneminde yer alan oyun taktik ve stratejinin yanında savaş bilgisine de ihtiyacınız olacak. Köyler ve Kasabalardan topladığınız askerler ile kendinize bir ordu kurup haydutlar ve çeşitli düşmanlar ile mücadele edeceksiniz. Özellikle mevsim olayına çok dikkat eden yapımcı şirket kış aylarında savaşmayı daha zorlaştırarak gerçeğe en yakın şekilde oyun dizayn etmiş durumda.

Grafik konusunda oldukça başarılı olan oyun Orta Çağ dönemini resmen sizlere yaşatmakta. Çıkış itibari ile dün çıkış yapan oyun şuanda oldukça fazla ilgi görmekte. 10 Mayıs tarihine kadar da oyunu %25 indirimli şekilde satışa sunan şirket şu anda oyunun güncel fiyatını 14.99 Dolar olarak belirledi.