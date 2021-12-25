Amazon Echo Show 15 İncelemesi

Bugün sizlerle Amazon Echo Show 15 incelemesinde bulunacağız;

Amazon’un Echo Show 15’i (249,99 $) şirketin şimdiye kadarki en büyük ve en benzersiz akıllı ekranıdır : Bir resim çerçevesini andırır ve duvarda asılı gibi dururken, widget’ları ve yüz algılama özellikleri onu her üyeniz için yararlı bir bilgi merkezi haline getirir. Ev halkı Bununla birlikte, ses ve kamera kalitesi hayal kırıklığı yaratıyor, widget’lar şu anda çok sınırlı ve hem widget’lar hem de yüz algılama diğer Echo Show cihazlarında kullanıma sunulacak. Duvarınıza asmak için özellikle akıllı bir ekrana ihtiyacınız yoksa, Amazon’un diğer Yankı Gösterileri size daha iyi hizmet edebilir. Örneğin, 129,99 $‘lık Echo Show 8, Echo Show 15‘in yarısı kadar maliyetlidir ve üstün hoparlörler sunar. Ve 249,99 $ karşılığında Echo Show 10 kameralarının sizi odanın içinde takip etmesini sağlayan motorlu taban sayesinde görüntülü aramalar için en iyi modeldir.

Echo Show 15, 9,9 x 15,8 x 1,4 inç (HWD) ölçülerinde ve 4 pound, 4 ons ağırlığındadır. Çerçeveli, keçeleşmiş bir sanat eserine benziyor. 0,7 inç beyaz kenarlıklı 15 inç ekran, çekici, minimalist bir görünüm için 0,4 inç mat siyah metal çerçeveyle çevrili bir cam panelin altına oturur.

Beyaz mat çerçevenin sol köşesindeki 5 MP‘lik bir kamera, temiz estetiği vurgulayan tek unsur. Çerçevenin kameranın solundaki kenarı, eller serbest Alexa kullanımı için iğne deliği mikrofonları barındırırken, bu köşenin sağındaki kenarda fiziksel bir kamera kapağı anahtarının yanı sıra mikrofon sesini kapatma, ses kısma ve ses seviyesi düğmeleri bulunur.

Echo Show 15’in arkası, dört vida deliği ile birlikte verilen montaj braketi için kare şeklinde bir oluğa sahiptir. Dairesel bir girinti, güç konektörünü ve servis için bir mikro USB bağlantı noktasını barındırır.

Ayrıca bkz: ASUS Yeni 4K Oyuncu Monitörü Piyasaya Sürdü