Amazon Music, daha fazla cihaz için Uzamsal Ses desteği getiriyor

Amazon Müzik hizmeti, 2019’da uzamsal ses için sınırlı destek sağladı, bugün daha fazla cihaz ve dinleyebileceğiniz daha fazla albüm için destek ekliyor. Bu özellik, Sınırsız pakete sahip aboneler için ücretsizdir.

360 Reality Audio artık Sony’nin SRS-RA5000 veya SRS-RA3000 kablosuz hoparlörlerinde ve ayrıca HT-A9, HT-A7000 veya HT-A5000 gibi ev sinema sistemlerinde destekleniyor. Amazon’un Echo Studio‘su da elbette destekleniyor. Bu, Android ve iOS cihazlarda Alexa Cast aracılığıyla çalışır. Sonos Arc ve Beam (Gen 2) ses çubukları için Dolby Atmos desteği önümüzdeki birkaç ay içinde geliyor.

Bugünden itibaren Alicia Keys‘in tam kataloğu 360 Reality Audio’da mevcuttur. Remi Wolf’un ilk albümü Juno, Finneas’ Optimist ve Rüfüs Du Sol’s Surrender için Spatial Audio versiyonları mevcuttur.

“Geçen yıl boyunca mühendisim Ann Mincieli ve ben kataloğumu 360 Reality Audio’da yeniden tasarlamak için tutkuyla çalıştık, bu süreç bizi sonsuz sevdiğimiz müzikleri incelerken buldu!” dedi Alicia Keys. “Bu uzamsal ses miksajlarını yapmak unutulmaz anları ortaya çıkardı; bir şarkıyı tanımlayan ancak miksajda saklanma eğiliminde olan küçük ayrıntılar. Sonuçlardan gurur duyuyorum ve Amazon Music’te 360 ​​Reality Audio’daki müziğime yeniden aşık olmanızı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Amazon Music, Imagine Dragons’tan Mercury – Act 1 (Amazon Music Live) gibi özel sürümler üzerinde de çalışıyor. 5 parçalık EP, Brooklyn’deki Amazon Müzik ofisinin çatı katından kaydedildi ve Dolby Atmos’ta mixlenecek.

Bir şarkı uzamsal sesle (360 veya Atmos formatında) çalındığında, uygulamada bir rozet göreceksiniz. Farkı duymak için uzamsal ses ve stereo sürümleri arasında geçiş yapmak için üzerine dokunabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Amazon, bir Best of Spatial Audio çalma listesi hazırladı.

Unlimited paketine (Bireysel, Aile veya Öğrenci Planı) abone olanların da Amazon Music’teki HD ve Ultra HD şarkılara ücretsiz erişimi olduğunu hatırlatmak isteriz. 75 milyondan fazla HD şarkı (16-bit, 44,1 kHz) ve 7 milyondan fazla Ultra HD (24-bit, 192 kHz) mevcuttur.

Amazon Music Unlimited’a Bireysel abonelik, Prime üyesiyseniz ayda 8 ABD doları, aksi takdirde ayda 10 ABD dolarıdır. Bir aile planına ayda 15 ABD doları karşılığında altı adede kadar cihaz bağlanabilir.