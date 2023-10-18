Amazon Önemli Bir Bulut Anlaşmasıyla Microsoft’a 1 Milyar Dolar Ödeyecek

Geçmişte işbirliği yapmış iki teknoloji devi olan Amazon ve Microsoft’un 1 milyar dolar değerinde önemli bir bulut anlaşması için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Mevcut ortaklıklarını güçlendirecek olan bu potansiyel anlaşma henüz Microsoft tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, şirket içi kaynaklar ve belgeler önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

Bloomberg’in haberine göre Amazon, bir milyon Microsoft 365 lisansı için Microsoft’a beş yıl içinde 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor. Bu lisanslar Amazon’un kurumsal çalışanları ve ön saflarda çalışanlar tarafından kullanılacak. Şu anda Amazon şirket içi Office 365 kurulumlarına güveniyor, ancak bu yeni anlaşma bulut tabanlı üretkenlik araçlarına geçişi işaret edecek.

Microsoft 365’e geçişin Kasım ayında başlaması ve Microsoft’un AI Copilot yeteneklerini Office uygulamalarına entegre etmesiyle aynı zamana denk gelmesi planlanıyor. Bu geçiş sürecinin 2024 yılının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu önemli anlaşmanın taleplerini karşılamak için Microsoft’un bulut ve güvenlik departmanlarındaki kaynaklarını ölçeklendirdiği söyleniyor.

Geçmişte Amazon, verilerini bir rakibin bulut platformunda depolamakla ilgili endişeleri nedeniyle bulut tabanlı Office uygulamalarına yatırım yapmaktan kaçınmıştı. Amazon’u Microsoft 365’e doğru bu değişimi yapmaya iten faktörlerin ne olduğu belirsizliğini koruyor.

Bu anlaşma Microsoft için önemli bir zaferi temsil ediyor ve çeşitli alanlarda daha fazla işbirliğinin önünü açma potansiyeline sahip. Bu habere verilen olumlu tepki borsada da kendini gösterdi ve Microsoft’un hisse fiyatı mesai sonrası işlemlerde %1 oranında arttı. Bununla birlikte, şu anda bu anlaşmanın Microsoft tarafından resmi olarak onaylanana kadar bir söylenti olarak kaldığını belirtmek önemlidir.