Amazon’un Elektrikli Kamyonetleri Teslimat Yapıyor!

Denver, Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco ve Los Angeles’tan sonra Rivian Electric kamyonetleriyle teslimat yapan üçüncü şehir oldu. Rivian ve Amazon arasındaki ortaklık, diğer şehirlere yönelik hedeflerin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişiyor.

Kaliforniya, Rivian ve Amazon arasındaki 700 milyon doları aşan bir ortaklığın ardından, prototip kamyonetlerin lansmanı gerçekleşmişti. Kamyonetler, ilk olarak Los Angeles’ta teslimat yapmaya başladı. Mart ayında ise listeye San Francisco da eklendi.

Amazon, önümüzdeki yıllarda 100.000’e kadar Rivian elektrikli kamyonete sahip olmayı umuyor. Lojistik devi, tamamen elektrikli araçlara geçene kadar doğayı tamamen korumayı hedefliyor.

Amazon’un ABD filosunda 2022’ye kadar 10.000’e yakın Rivian kamyonetin faaliyete geçeceği tahmin ediliyor. Diğer birçok şehir de bu kamyonetlere kısa zamanda kavuşacak. Los Angeles gibi yoğun bölgelerdeki ilk testler başarılı olmuş gibi görünüyor.