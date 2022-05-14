AMD İşlemci Pazarında Yeni Rekor Kırdı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden olan AMD, CPU payını her geçen gün büyütüyor. Birçok yeni kullanıcıya ev sahipliği yapan AMD, x86 pazarında yeni rekor kırdı!

AMD, son zamanlarda her alanda yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Intel’in hüküm sürdüğü x86 CPU kategorisinde hakimiyetini yavaş yavaş eline alan AMD, x86 pazarında birçok rekoru da geride bıraktı.

Teknoloji dünyası tarafından yapılan araştırmalar bizlere gösterdi ki, AMD genel olarak x86 pazarında %27.7’lik bir payla rekor kırdı. Bu durum her geçen dönem AMD’nin kendi başarısını katlayarak büyüttüğünü bizlere gösterdi.

x86 pazarında hala büyük pay Intel’in olsa da, AMD’nin atağı gözle görülür derecede büyük. Özellikle yeni piyasaya sürdüğü AMD Zen ile beraber birçok rekoru geride bıraktı. Şu an için Intel’in %72.3’lük bir payı olsa da, ilerleyen dönemlerde AMD’nin payı Intel’i geçebilir.

CPU konusunda büyük bir başarıya imza atan AMD, aynı başarıyı GPU konusunda elde edemedi. Halen birçok formda ve Steam listesi zirvede Nvidia bulunuyor. İlerleyen günlerde AMD’nin GPU alanında da yatırım yapacağı tahmin ediliyor.

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