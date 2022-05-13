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Ucuz İnternet İçin AMD ve Meta Güç Birleştiriyor!

Günümüzün iki dev şirketi AMD ve Meta, mobil ağ baz istasyonlarının maliyetini düşürmek için güçlerini bir araya getiriyor.

İbrahim Özbek

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amd meta

Günümüzün iki dev şirketi AMD ve Meta, mobil ağ baz istasyonlarının maliyetini düşürmek için güçlerini bir araya getiriyor.

Meta ve AMD, mobil baz istasyonu maliyetlerindeki artışın önüne geçmek için birlikte hareket etme kararı aldı. İlk olarak 2020 yılında ortaya çıkan bu fikir, hem 4G hem de 5G ağlar için proje geliştirmeyi hedefliyor.

Uzak radyo birimleri, geleneksel olarak paket satarken, Meta ve AMD daha düşük maliyetli internet hizmeti vermeyi planlıyor. Evenstar programı adı altında birleşen iki şirket, hem internet için maliyeti düşürmeyi hedeflerken hem de daha ulaşılabilir bir hizmet vermek istiyor.

amd meta

Evenstar programı kapsamında gerekli altyapı çalışmalarına başlayan şirketler, önümüzdeki günlerde daha fazla çalışmaya yapacağa benziyor. Program olumlu sonuçlanırsa, insanlar internete daha kolay ve ucuz bir şekilde sahip olacak.

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