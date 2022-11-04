AMD, Radeon RX 7900 XTX ve 7900 XT’yi duyurdu

AMD bugün masaüstü ekran kartlarının yeni neslini duyurdu. Şirket bugün iki yeni amiral gemisi ürünü Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT‘yi tanıttı.

Yeni RDNA 3 mimarisini temel alan AMD’nin yeni 7000 serisi GPU’su, dünyanın ilk chiplet tabanlı tasarımıdır. GPU kalıbının iki ana bileşeni vardır, Graphics Compute Die veya GCD ve Memory Cache Die veya MCD. GCD, yeni 5nm üretim süreci kullanılarak oluşturulurken, MCD daha eski 6nm sürecini kullanır.

Chiplet tabanlı tasarıma geçiş, AMD’nin farklı konfigürasyonlar için parçaları karıştırmasına ve eşleştirmesine olanak tanır. Ayrıca her bir bileşen için farklı üretim süreçleri kullanmalarını sağlar. Daha küçük parçalar, tek bir büyük monolitik kalıp yapmaktan daha iyi verim sağlar ve bu da şirketin bu parçaları ucuz ve verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olur.

Yeni GCD’ye bakıldığında, yeni RDNA 3 hesaplama birimleri, yeni görüntüleme motoru ve yeni bir ikili medya motoru bulunuyor. Her bilgi işlem biriminde 1,5x VGPR (Vektör Genel Amaçlı Kaydı), 2x talimat verme hızına sahip 64 çift çıkışlı akış işlemcisi, 2,7x performansa sahip 2x AI hızlandırıcı ve CU başına %50 daha fazla performansa sahip 2. Nesil RT hızlandırıcı bulunur. Yeni MCD’de 64 bit bellek denetleyicisi ve 2,7x en yüksek bellek bant genişliği için 2. Nesil Sonsuz Önbellek bulunur.

Şimdi kartlara gelince, RX 7900 XTX 96 işlem birimine, 2.3 GHz oyun saatine, 96 MB Sonsuz Önbelleğe sahip 24 GB GDDR6 384 bit belleğe ve iki adet 8 pimli konektörle çalıştırılabilen 355 W kart güç sınırına sahiptir.

Bu arada 7900 XT’de 84 işlem birimi, 2.0 GHz oyun saati, 80 MB Sonsuz Önbelleğe sahip 20 GB GDDR6 320 bit bellek ve 300 W kart güç sınırı bulunur.

Her iki kart da, 54 Gbps’lik aracı UHBR 13.5 bant genişliği ile sınırlı yeni DisplayPort 2.1 standardını ve ayrıca AVC/HEVC için eşzamanlı kodlama/kod çözme ve 8K60 AV1 kodlama/kod çözme özelliğine sahip yeni bir medya motorunu destekler.

AMD’nin bu sefer gösterebileceği şaşırtıcı derecede az sayıda birinci taraf kıyaslama puanı vardı. 7900 XTX’in, 6950 XT’ye kıyasla saf rasterleştirmede 1,7 kata kadar ve 4K’da ışın izlemede 1,6 kata kadar daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Rakiplere karşı veya 7900 XT için karşılaştırma paylaşılmadı.

7900 XTX 999$, 7900 XT ise 899$ olarak fiyatlandırılmıştır. 13 Aralık’ta satışa çıkacaklar.

Masaüstü Bilgisayarlar için AMD Advantage

AMD Advantage dizüstü bilgisayarların başarısını temel alan AMD, AMD Advantage çerçevesini masaüstü bilgisayarlara getirerek, birinci sınıf AMD Ryzen 7950x işlemcileri ve AMD Radeon RX 7900 XTX grafik kartlarını AMD Software: Adrenalin Edition teknolojisi ve AMD’nin özellikleriyle bir araya getiriyor.

AMD Advantage sertifikalı masaüstü bilgisayarlar, AMD Akıllı Erişim Belleği teknolojisi ve kod çözme ve kodlama iş yüklerini AMD Ryzen işlemciler ve AMD Radeon grafik kartları arasında akıllıca bölerek %30’a varan oranlarda dağıtan yeni AMD SmartAccess Video teknolojisi de dahil olmak üzere performansı artıran belirli AMD akıllı teknolojilerini içerecek.

AMD Advantage masaüstü bilgisayarlar, birinci sınıf performans, AMD Radiance Display Engine ile çarpıcı grafikler ve desteklenen AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip monitörler sunar. Yüksek kaliteli kasa, CPU sıvı soğutma, minimum 2 TB NVMe SSD depolama, 32 GB veya daha fazla DDR5 AMD EXPO bellek, 80 artı altın güç kaynakları ve optimize edilmiş akustik ile oyun oynamak için üretildiler ve kolayca özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlandılar. .

Yeni AMD Advantage masaüstü sistemlerinin, CSL, Cyberpower, eBuyer, Falcon Northwest, Maingear, Origin PC ve XIdax dahil olmak üzere önde gelen SI ortaklarından yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

AMD Radeon RX 7900 Serisi Ürün Özellikleri

Model Hesaplama Birimleri GDDR6 Oyun Saati Hızlandırma Saati Bellek Arayüzü Sonsuz Önbellek TBP Fiyat AMD Radeon RX 7900 XTX 96 24 GB 2.3 GHz 2.5 GHz’e kadar 384 bit 96 MB 355W 999$ AMD Radeon RX 7900 XT 84 24 GB 2.3 GHz 2.4 GHz’e kadar 320 bit 80 MB 300W 899$