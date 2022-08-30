AMD Ryzen 7000 Serisi Tanıtıldı!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bilgisayarlar hayatımızın en önemli parçalarından biri olmuştur. Fakat bu bilgisayarların çalışmasında kilit rol oynayan işlemcilerin yeri ayrıdır. Son zamanlarda ismini duyduğumuz AMD işlemcileri günümüzde oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugün ki yazımızda AMD Ryzen 7000 serisini tanıtacağız.

AMD, bugün düzenlediği etkinlikte Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini teknoloji severlere tanıttı. Gücünü Zen 4 yapımından alan yeni işlemci grubu performans konusunda kullanıcılarına iddialı olduklarını belirtti. Gelelim yeni işlemcinin özelliklerine

Uzun süredir beklenen işlemci hem performansı hem de fiyat konusunda kullanıcılarını oldukça mutlu edeceklerinin altını çizdi.

Özelliklerine gelecek olursak Zen 4 yapımından üretilen Ryzen 7000 serisi, 5nm teknolojisiyle üretilecek. AM5 soket ile tanıtılan modeller, PCIe 5.0 ve DDR5 teknolojilerini desteklemekte AMD Zen 4 benzerine sahip işlemcilerin son zamanlardaki ilgi görmekteydi.

Bunun yanında tek çekirdek performanslı işlemciler bir önceki nesil işlemcilere göre yaklaşık yüzde 29 artış gösterdiği görüldü.

Serinin en çok dikkat çeken işlemcisine sizlerle bir göz atalım; Ryzen 9 7950X modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacağına sahip olacak. Standart saat hızı 4.5GHz olan işlemci, hız aşırtması yapıldığı takdirde 5.7GHz’e kadar hızı çıkabiliyor. Şirket, işlemcinin önbelleğini 80 MB, TDP değerini ise 170W olarak belirledi.

Son zamanlarda oyun piyasasının hareketli olmasından ötürü işlemcilerin değeri bir hayli artmış durumda oyuncularda işlemci alırken kendilerine ne kadar verim sağlar düşüncesi ile hareket etmekte.

AMD’nin Ryzen 7000 Lansmanı Sansasyon Yarattı!