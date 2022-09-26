Analist, Apple’ın Mac’ler ve iPad’ler için bir Ekim etkinliği düzenlemeyeceğini söylüyor

Ünlü bir Apple analisti Mark Gurman’a göre, şirketin Ekim ayında özel bir etkinlik düzenlemek için yeterli ürünü yok, bu nedenle bunları ayrı basın bültenleriyle başlatmaya karar vermiş olabilir. Cupertino merkezli firma, aralıklı birkaç etkinliğin, zamanın bu noktasında tam teşekküllü bir etkinlikten daha etkili olduğuna inanıyor.

Apple bunu ilk kez yapmıyor. Apple, daha önce çekirdek iPhone serisinin dışında basın bültenleri olan yeni ürünleri piyasaya sürmüştü. Ve Apple’dan henüz Ekim etkinliğiyle ilgili herhangi bir söylenti veya teaser gelmedi.

Gurman, teknoloji devinin bu yılın sonuna kadar M2 ve M2 Pro destekli Mac mini, M2 Pro ve M2 Max yongaları ve muhtemelen 11 inç ve 12.9 inç ile 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ları tanıtacağına inanıyor. Apple gelecek ay yeni Mac Pro’ları tanıtsa bile, teslimatlar muhtemelen gelecek yıl başlayacak.

İkinci nesil bir AirPods Max‘in duyurusu daha az olası görünüyor, ancak A14 çipli ve daha fazla RAM’li yenilenmiş bir Apple TV gelebilir.