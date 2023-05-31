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Android truva atı “DogeRAT” kişisel ve finansal bilgileri çalıyor

Bu virüs, kullanıcıları istenmeyen reklamlarla dolduruyor ve spam göndermek, yetkisiz ödemeler yapmak, dosyaları değiştirmek, arama günlüklerine erişmek ve hatta hem ön hem de arka kameraları kullanarak fotoğraf çekmek için kurbanın cihazının kontrolünü ele geçirebiliyor.

Ayşen Sıla

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DogeRAT (Uzaktan Erişim Truva Atı) olarak bilinen açık kaynaklı bir Android virüsü, bir AI siber güvenlik şirketi olan CloudSEK tarafından keşfedildi. Bu kötü amaçlı yazılım, öncelikle güvenliği ihlal edilmiş web siteleri ve resmi olmayan uygulama pazarları aracılığıyla yayılıyor ve kişisel ve finansal bilgileri çalarak işletmeler için bir tehdit oluşturuyor.

DogeRAT, yalnızca kişisel verileri çalmakla kalmayan, aynı zamanda virüslü cihaza uzaktan erişim sağlayan karmaşık bir Android kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanıyor. Kullanıcıları istenmeyen reklamlarla dolduruyor ve spam göndermek, yetkisiz ödemeler yapmak, dosyaları değiştirmek, arama günlüklerine erişmek ve hatta hem ön hem de arka kameraları kullanarak fotoğraf çekmek için kurbanın cihazının kontrolünü ele geçirebiliyor.

Etkinleştirildiğinde DogeRAT, arama kayıtları, ses kayıtları, SMS mesajları, medya dosyaları ve resimler gibi çeşitli bilgi ve yetenek biçimlerine erişim kazanıyor.

Daha fazla araştırma, finans, oyun ve eğlence gibi sektörlerdeki Android kullanıcılarını hedefleyen binlerce sahte uygulamanın varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif, DogeRAT kötü amaçlı yazılım kampanyasının açığa çıkmasına yol açtı.

android-hack

Kampanya ayrıca güncellenmiş Uzaktan Erişim Truva Atlarının (RAT’ler) ve düşük maliyetli ve kolayca konuşlandırılabilir dolandırıcılık şemalarını kolaylaştıran yeniden amaçlanan kötü amaçlı uygulamaların dağıtımını vurguladı.

Bu Önlemlerle Telefonunuzu Koruyun

Android cihazınızı DogeRAT Truva Atı’ndan korumak için aşağıdaki önlemleri almanız çok önemli:

  • Bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan veya bilmediğiniz kaynaklardan gelen ekleri açmaktan kaçının.
  • Cihazınızın satıcısı tarafından yayınlanan Android güncellemelerini ve yamaları hemen yükleyerek cihazınızın yazılımını güncel tutun. Bu güncellemeler genellikle önemli güvenlik geliştirmeleri içerir.
  • Cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara ve diğer tehditlere karşı korumak için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.
  • Dolandırıcılar tarafından kurbanları aldatmak için kullanılan aciliyet, korku ve açgözlülük taktiklerine karşı dikkatli olun. Bir iletişim veya tekliften emin değilseniz, bağlantılara tıklamaktan veya ekleri açmaktan kaçının.
  • Kötü amaçlı yazılımları daha iyi tespit etmek ve önlemek için kendinizi bu konuda eğitin.
  • Güvenilmeyen kaynaklardan, web sitelerinden veya genel forumlardan gelen uygulamaları yandan yüklemekten kaçının.
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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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