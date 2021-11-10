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Anker 40W Mini Şarj Cihazını Tanıttı!

Anker, Apple iPhone 13 Pro Max'i sadece 1 saat 35 dakikada sıfırdan tam şarj edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca, iPad Pro 12.9 inç 2018 sürümünün yaklaşık 2 saat 8 dakika içinde tamamen şarj edilebileceğini de ekliyor. Cihazın fiyatı 26 dolar.

Ayşen Sıla

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Anker-40W-mini-charger

Şarj adaptörleri de dahil olmak üzere birinci sınıf aksesuarlarıyla tanınan; Çinli teknoloji şirketi Anker, Çin’de yeni bir 40W mini şarj cihazı piyasaya sürdü. Ürün minimal bir tasarıma sahip ve çift USB Type-C bağlantı noktası ile geliyor.

Şarj cihazı tek port kullanımı için 40W değerine sahip olsa da; iki port aynı anda 20W hızlı şarj sağlıyor. Anker mini şarj cihazı, iPhone’lar için 27W hızlı şarj sağlıyor. Tasarım açısından, Anker 40W mini şarj cihazı sabit bir pin tasarımına sahip.

Gövde yuvarlak ve ısı geciktirici malzemeden yapılmış. Ve 34,8×34,1×66.4mm boyutlarında. Şarj cihazı ayrıca 100-240V giriş değerine sahip. Cihaz Diamond White, Ice Crystal Blue, Ice Jade Purple, and Obsidian Black.

Anker-40W-mini-charger

Dahili bileşenler açısından, Anker’in geniş bir uyarlanabilirliğe sahip olduğunu ve dizüstü bilgisayarları; tabletleri, cep telefonlarını, Bluetooth kulaklıkları, akıllı bantları ve diğer ürünleri; şarj edebileceğini iddia ettiği ve kendi geliştirdiği bir PowerIQ 3.0 teknolojisine sahip.

Anker, Apple iPhone 13 Pro Max‘i sadece 1 saat 35 dakikada sıfırdan tam şarj edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca, iPad Pro 12.9 inç 2018 sürümünün yaklaşık 2 saat 8 dakika içinde tamamen şarj edilebileceğini de ekliyor. Cihazın fiyatı 26 dolar.

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