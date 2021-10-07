Anker Soundcore Liberty 3 Pro Kulaklıklar Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Anker’in Soundcore, yeni bir çift kablosuz kulaklık duyurdu. Soundcore Liberty 3 Pro olarak adlandırılan model, 200 doların altında bir fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda bir sürü yenilikçi özellik de vaat ediyor.

Soundcore Liberty 3 Pro, yenilenmiş bir tasarımla geliyor. Daha küçük ama yine de öncekinden biraz daha iyi bir pil ömrü vaat ediyor. Her bir kulaklık 10,6 mm dinamik sürücüye sahip ve “hassas doğruluk ve daha fazla ayrıntıyla uyumlu ses sağlayan” Anker’in ACAA (Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi) 2.0 özelliği ile geliyor.

Kulaklık başlıkları, kablosuz Yüksek Çözünürlüklü Ses için LDAC teknolojisi vaat ediyor. Soundcore’un, size özel kişiselleştirilmiş bir ses profili oluşturmak için; müziği duyma şeklinizi analiz eden HearID teknolojisinden de bahsedelim. Bu özellik, gürültü seviyelerini kulaklarınıza göre ayarlayan aktif gürültü iptali (HearID ANC) ile birlikte. Ortama bağlı olarak üç ANC seviyesi var.

Soundcore Liberty 3 Pro’nun diğer özellikleri arasında, kulaklıkları daha da ayarlamak için ekolayzer ayarları, film izlerken ve oyun oynarken deneyimi iyileştiren 3D surround ses, şeffaflık modu, aynı anda iki cihazı bağlayabilme, IPX4 derecelendirmesi ve AI-gürültü azaltma da var.

Soundcore Liberty 3 Pro’nun pil ömrü 8 saat ve kasayla birlikte 32 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteği sunan kulaklıklar; 15 dakikalık şarj, USB-C şarjı veya kablosuz aracılığıyla 3 saatlik dinleme süresi sağlıyor. 7 cihaza kadar depolayabilen bir Bluetooth yöneticisi var. Ayrıca kullanıcılar çok noktalı bağlantı için kulaklıkların bağlanmasını istedikleri iki cihazı seçebiliyorlar.

Kulaklık başlıkları; üç çift sıvı silikon kulak ucu ve üç çift hava dolu kulak kanadı ile birlikte geliyor. 169 dolar fiyatla satılan kulaklıklar; Fog Grey, Midnight Black, Frost White ve Dusk Purple renklerle raflarda yerini alacak.

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