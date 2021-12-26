Anker Çoklu Şarj Cihazı Çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Anker, dört adet USB-C bağlantı noktasına sahip yeni bir çoklu şarj cihazı piyasaya sürdü. Bu şarj cihazı, biraz matematik yapabilmeniz koşuluyla, aynı anda 120W’a kadar güç sağlayabilir.

Anker’in yeni geliştirdiği çoklu şarj cihazı, farklı bağlantıların farklı çıkışlarına sahip olacak. Bağlantı noktalarından biri, kullanımda olan tek bağlantı noktasıysa, kendi başına 100 W’a kadar güç gönderme yeteneğine sahiptir. Bir diğeri 60 W’a kadar yapabilir ve ardından kalan ikisi her biri 20 W yapabilir.

Eğer iki cihaz takarsanız, iki 20 W bağlantı noktasından birini kullanırsanız 100 W bağlantı noktası 90 W’a veya 60 W bağlantı noktasını kullanırsanız 60 W’a düşer. Üç cihazı şarj ediyorsanız, hangi diğer bağlantı noktasının kullanıldığına bağlı olarak 100W bağlantı noktası 60 W’a ve 60 W bağlantı noktası 30 W’a düşer. Ve tüm bağlantı noktaları kullanımdaysa, 100 W bağlantı noktası 50 W’a düşer.

Aslında tüm işlemler çok basit ancak anlatırken biraz karışık gelebilir. Bir kaç kullanım ile gayet kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Şarj etmek için bir sürü USB-C cihazınız varsa, Anker 547 aynı anda bir ton güç üretebilir; tüm bağlantı noktaları kullanımda olsa bile, bağlantı noktası başına en az 20 W alırsınız, bu birçok cihaz için yeterli olabilir.

Anker’in yeni çoklu şarj aleti ilk olarak Amerika’da piyasaya çıktı. Fiyatı ise yaklaşık 120 dolar civarında. Dünya piyasasına ve ülkemize ne zaman geleceği hakkında bil bilgi bulunmuyor.

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