Anker Nano 3 Şarj Cihazı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çin’in Hunan eyaletinde bulunan dünyaca ünlü tüketici elektroniği üreticisi Anker, bugün Çin’deki resmi lansman etkinliğinde markanın en yeni GaN hızlı şarj cihazı Anker Nano 3‘ü duyurdu.

Anker Nano 3, şirketten 30 W GaN kompakt hızlı şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca 30 gram çok hafif ve 28,5 mm x 28,5 mm x 35,5 mm boyutlarında. Şarj cihazının yalnızca bir çıkış şarj bağlantı noktası var ve bu, 30 watt’a kadar güç sağlayabilen bir USB-C bağlantı noktası ile geliyor.

Hafif kompakt form faktörü ile birlikte seçim yapabileceğiniz bazı çok canlı renk seçenekleri var. Anker Nano 3 30 W, Shadow Black, Aurora White, Nature Green, Lavanta Purple ve Morning Mist Blue olmak üzere 5 farklı renkte mevcut.

Hafif bir seyahat adaptörü olarak Anker Nano 3 ayrıca kullanılmadığında katlanabilen ve bir elektrik prizine bağlanmanız gerektiğinde açılabilen konektör pimlerine sahip.

Anker Nano 3’ün performansına gelince Anker, Nano 3’ün iPhone 13 Pro Max’i yarım saat içinde ölüden %50’ye, M2 Macbook Air’i 58 dakikada %50’ye şarj edebileceği konusunda cesur iddialarda bulunuyor. ve iPad Air M1 (5. Nesil) 45 dakikada ölüden %50’ye çıktı.

Anker Nano 3’ün belirli şarj standartları 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1,5A olarak listelenirken, PPS şarj desteği 3A (30 W Max) genelinde 3,3V ila 11V veya 3,3V ila 16V arasında. Fiyatı ise 18 dolar.