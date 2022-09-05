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Anker Nano 3 Şarj Cihazı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Anker Nano 3, şirketten 30 W GaN kompakt hızlı şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca 30 gram çok hafif ve 28,5 mm x 28,5 mm x 35,5 mm boyutlarında.

Ayşen Sıla

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Çin’in Hunan eyaletinde bulunan dünyaca ünlü tüketici elektroniği üreticisi Anker, bugün Çin’deki resmi lansman etkinliğinde markanın en yeni GaN hızlı şarj cihazı Anker Nano 3‘ü duyurdu.

Anker Nano 3, şirketten 30 W GaN kompakt hızlı şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca 30 gram çok hafif ve 28,5 mm x 28,5 mm x 35,5 mm boyutlarında. Şarj cihazının yalnızca bir çıkış şarj bağlantı noktası var ve bu, 30 watt’a kadar güç sağlayabilen bir USB-C bağlantı noktası ile geliyor.

Hafif kompakt form faktörü ile birlikte seçim yapabileceğiniz bazı çok canlı renk seçenekleri var. Anker Nano 3 30 W, Shadow Black, Aurora White, Nature Green, Lavanta Purple ve Morning Mist Blue olmak üzere 5 farklı renkte mevcut.

Hafif bir seyahat adaptörü olarak Anker Nano 3 ayrıca kullanılmadığında katlanabilen ve bir elektrik prizine bağlanmanız gerektiğinde açılabilen konektör pimlerine sahip.

Anker Nano 3’ün performansına gelince Anker, Nano 3’ün iPhone 13 Pro Max’i yarım saat içinde ölüden %50’ye, M2 Macbook Air’i 58 dakikada %50’ye şarj edebileceği konusunda cesur iddialarda bulunuyor. ve iPad Air M1 (5. Nesil) 45 dakikada ölüden %50’ye çıktı.

Anker Nano 3’ün belirli şarj standartları 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1,5A olarak listelenirken, PPS şarj desteği 3A (30 W Max) genelinde 3,3V ila 11V veya 3,3V ila 16V arasında. Fiyatı ise 18 dolar.

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