AnkerMake M5 3D Yazıcı Satışa Çıktı!

Telefon aksesuarları ve ses ürünleri üreticisi Anker; işini 3D yazıcıların üretimini de içerecek şekilde genişletiyor. Henüz piyasaya çıkan AnkerMake M5 3D yazıcı, Anker’in ilk 3D yazıcısı ve bazı heyecan verici özellikler içeriyor. AnkerMake M5, alanında en üst sırada yer almak için önde gelen 3D baskı markalarına meydan okumaya hazır.

AnkerMake M5, bir tanıtım teklifi olarak 499 dolar fiyatla satılıyor ancak şirkete göre orijinal fiyat 759 dolar. Yazıcıyla birlikte gelen yeniliklerden bazıları; yazdırma işlemi sırasında video ve kontrol hizmetleri sağlayan akıllı bir web kamerası içeriyor. Web kamerası, beklenen baskı kalitesinden sapma gözlemlediğinde bir baskı işini otomatik olarak duraklatıyor. Ayrıca kullanıcıyı sorun hakkında bilgilendiriyor.

Anker, yazıcının pazardaki rakip markaların herhangi birinden beş kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Anker ayrıca 3D yazıcının kutudan kolayca kurulabileceğini ve hemen 250mm/sn baskıya geçebileceğini söylüyor. Mevcut 3D yazıcıların çoğu yalnızca 50 mm/sn veya daha düşük hızlara sahiken; AnkerMake M5 tüm bunları değiştiriyor.

Yazıcının artan hızını açıklayan mekanizma açıkça belirtilmese de; Anker baskı hızını artırabilecek bazı yenilikçi önlemlere işaret ediyor. Y ekseni yapı plakasının; yüksek alt bölüm sürücüleri ve iki kayışı olan süslü bir step motor tarafından hareket ettirildiğini söylüyor. Ek olarak, sorunsuz bir süreç için gelişmiş algoritmalar da yeniliklerin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.