Anker Powerport Atom III Slim Tanıtıldı!

Çinli aksesuar üreticisi Anker, Powerport Atom III Slim 65W şarj cihazını piyasaya sürdü. Şarj cihazı, şirketin önemli bir noktası olan taşınabilirlikten ödün vermeden çok amaçlı kullanım sağlıyor.

Powerport Atom III Slim 65W şarj cihazı; aynı anda dört farklı cihazı şarj edebilen dört USB Type-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Cihaz 0,7 inçlik kompakt bir tasarım boyutuna sahip ve yaklaşık 140 gram ağırlığında. Uçakta MacBook Air 2018 ve Dell XPS 13 gibi USB-C dizüstü bilgisayarları şarj edebilen; 45W USB Type-C bağlantı noktası var.

45W bağlantı noktası MacBook, iPad; iPhone ve diğerleri dahil olmak üzere Apple aygıtlarına hızlı şarj sağlayan Power IQ 3.0 ile geliyor. Kalan üç bağlantı noktası maksimum 20 W’ta şarj oluyor ve bu üç bağlantı noktası kullanımdayken azalıyor. Cihaz ayrıca sıcaklık kontrolü; aşırı yük koruması gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini birleştiren Çoklu Koruma teknolojisi ile birlikte geliyor.

Powerport Atom III Slim 65W şarj cihazı, verimliliğini artıran popüler Galyum Nitrür (GaN) teknolojisini kullanıyor. güçten ödün vermeden ultra ince görünüme güç vererek verimliliği artırıyor. Cihazın fiyatı 51 dolar.

Bkz: Anker Çoklu Şarj Cihazı Çıkardı