Anker, League of Legends Temalı Şarj Aletini Satışa Sundu

Anker, yeni bir şarj cihazını satışa sunarken; League of Legends ile bir ortaklık yaptı. 30W GaN hızlı şarj cihazı, oyunun Jinx adlı karakterine ithafen piyasaya çıktı. Üstelik tasarımı sahiden de harika.

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Şarj cihazının bu özel LoL modeli, cihazın performans gücünü ve boyutunu da yükseltiyor. Artık iPhone 13 Pro Max 27W tam hızlı şarjı destekliyor. Ancak boyutu 5W şarj cihazı kadar küçük kalıyor. Ayrıca, şarj cihazını her zaman serin tutmak için güçlü sıcaklık kontrolü ile eşleşmiş bir galyum nitrür çözümü de var.

Son olarak, Anker League of Legends 30W GaN şarj cihazı, şirketin kendi geliştirdiği PowerIQ 3.0 teknolojisiyle geliyor. Bu, Apple cihazlarının yanı sıra Android telefon için hızlı şarj ile uyumlu olmasını sağlıyor.

Cihazın fiyatı 23 dolar. Bunun yanı sıra Anker “League of Legends Mobil Oyunu” Yasuo League’in 65W GaN üç bağlantı noktalı şarj cihazını da 31 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdü.

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