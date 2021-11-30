Anker, dünyanın 1 numaralı şarj markası oldu

Anker bugün dünyanın bir numaralı dijital şarj markası haline geldiğini duyurdu. Şirket, aynı şekilde dünyanın yetkili pazar araştırma kuruluşu olan Euromonitor International’dan perakende satış istatistiklerini aktardı.

Anker 10 yıl önce kuruldu ve piyasanın kurallarını değiştiren PowerIQ teknolojisini 2013 yılında ortaya çıkardı. PowerIQ, cihazınızı anında tanımlayarak çalışıyor ve çalışması için herhangi bir ek yazılım yükleme ihtiyacını etkin bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Teknoloji, Anker’in USB duvar şarj cihazlarında, araç şarj cihazlarında ve hatta güç bankalarında kullanılıyor. Bunların tümü, güvenlikten ödün vermeden cihazınızı hızlı ve mümkün olduğunca şarj etmek için var.

2015 yılında Anker, şarj kablolarının 5.000 bükülmeye dayanabilen gelişmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü. Çalışmalarına, 2018’de GaN veya Galyum Nitrür şarj cihazlarıyla devam etti.

Resmi bir açıklamaya göre, Anker 2012’den bu yana Amazon tabanlı platformlarda “1 Numaralı En Çok Satanlar” unvanını elinde tutuyor. ABD’de satış açısından ikinci sırada yer alan Anker, yalnızca Apple’ın sıralamasında geride kaldı.

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