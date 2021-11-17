Anker yeni robot elektrikli süpürgesini tanıttı!

Anker, yeni Eufy Robovac X8 Hybrid robotik elektrikli süpürgeyi piyasaya sürdü. Yeni ürün, hem temizleme hem de paspaslama özelliklerine sahip 2’si 1 arada robot elektrikli süpürge olarak geliyor.

Anker Eufy Robovac X8 Hybrid

Yeni Eufy Robovac X8 Hybrid robotik elektrikli süpürge; herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan gezinmesini ve doğru bir temizleme rotasını izlemesini sağlayan iPath Laser navigasyon sistemine sahip.

Ayrıca, WiFi bağlantısını da destekliyor; ve sesli komutlar için Google Asistan ve Amazon Alexa ile bile uyumlu. Eufy Robovac X8 Hybrid, uzaktan kumanda, özelleştirilir temizlik ve kullanıcıların birden fazla temizleme modu arasından; seçim yapmalarına olanak tanıyan Eufy Home Uygulaması ile çalışıyor.

Elektrikli süpürge, her biri 2000 Pa emiş gücü sunan ikiz türbin barındırıyor. Şirket, türbinlerin yüzde 57,6 daha fazla evcil hayvan tüyünün temizlenmesine bile yardımcı olduğunu iddia ediyor.

2’si 1 arada hibrit olduğu için dört temizleme modu var. Ve ayrıca 400 ml kapasiteli toz kutusu ile; yaklaşık 140 dakika paspas ve 180 dakikaya kadar vakumlama için su tutabilen 250 ml’lik bir su deposuna sahip. Cihaz, 345x345x97.2mm ölçülerinde ve 5.200mAh büyük bir pil ile çalışıyor. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 470 dolar.