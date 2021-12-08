Oppo Reno 7 Pro League of Legends Tanıtıldı!

Dün gece, yepyeni Oppo Reno 7 Pro League of Legends Limited Edition ve benzer temalı 50W ultra ince ‘bisküvi’ şarj cihazının tanıtıldığı yeni bir Oppo ürün lansman etkinliği gerçekleşti.

Oppo Reno 7 Pro League of Legends

Özel telefon, Oppo Reno 7 Pro’ya yen, bir tasarım kazandırıyor ve bu da onu her zamankinden daha çekici hale getiriyor. Telefonun arkası artık “yumuşak gölge kristal teknolojisi”, camgöbeği-mor degrade kenarlık, League of Legends’ı gösteren bir ‘L’ ve son olarak camgöbeği vurgulu bir kamera modülü ile geliyor. Tabii ki, kameraların etrafındaki bildirim ışığı hala mevcut.

Ancak hepsi bu kadar değil çünkü; Oppo Reno7 Pro’nun yeni modeli aynı zamanda harika bir kutu deneyimi vaat ediyor. Özel bir kutu tasarımıyla birlikte harika aksesuarlar vaat ediyor. LoL karakteri Jinx’in kolyesinden ilham alan şık bir mermi tasarımıyla geldiği için SIM kart tepsisinin pimi bile harika görünüyor.

Telefonun SIM pimi

Kutu ayrıca bir cep telefonu kılıfı, şarj cihazı, grafiti çıkartmaları; cep telefonu kolye ucu vb. dahil olmak üzere diğer temalı aksesuarları da beraberinde getiriyor. ColorOS 12’nin tamamı LoL’e uyacak şekilde özelleştirildi. Bazıları bunu Oppo tarihindeki en derin kişiselleştirme olarak adlandırıyor. Özel simgeler, duvar kağıtları, sistem kullanıcı arayüzü renkleri; uygulama arka planları ve çok daha fazlası var.

ColorOS 12 LOL arayüzü

Bunun dışında Oppo Reno 7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition; teknik özellikler açısından standart versiyonuyla aynı. MediaTek Dimensity 1200-Max işlemci; 90Hz 6.55 inç OLED ekran ve 65W şarj desteğine sahip 4500mAh pil var. Sadece 10.000 adet bulunan telefonun fiyatı yaklaşık 472 dolar.