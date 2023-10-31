Apple 13 İnç MacBook Pro’yu Üretimden Kaldırdı

Apple’ın Scary Fast etkinliği bu sezon Mac hayranları için beklenmedik ancak hoş bir sürprizdi. Gerçek Cadılar Bayramı slasher filmi tarzında, Apple resmi olarak en tartışmalı dizüstü bilgisayarlarından birinin ömrüne son verdi. Bu bilgisayar, 13 inç MacBook Pro oldu. Yıllar boyunca bu model, Pro düzeyindeki özellikleri ve etkileyici yapım kalitesiyle mutlak bir yıldızdı. Apple yeni dizüstü bilgisayarları güncelleyip piyasaya sürdükçe, 13 inç MacBook Pro daha az çekici görünmeye başladı. Özellikle de Apple’ın kendi çipleri Mac’e girdiğinde bu durum ortaya çıktı. Bu noktada Apple’ın 13 inç MacBook Pro’yu üretimden kaldırma hamlesi pek sürpriz karşılanmadı.

13 inç MacBook Pro artık tarih oldu

Dizüstü bilgisayar, büyük bir yeniden tasarımın parçası olarak gelen Touch Bar’ın piyasaya sürülmesiyle 2016 yılında zorlu bir dönemden geçti. Yeni görünüm ayrıca daha ince bir kasa, klavyede değişiklikler, daha büyük bir izleme dörtgeni, Touch ID ve Thunderbolt bağlantı noktaları ile kulaklık girişi dışındaki tüm bağlantı noktalarının kaldırılmasını içeriyordu. Touch Bar kitleler arasında tam bir hit ya da kötü bir üründü. Bazı insanlar yeniliği ve Touch Bar’ı beğenirken, diğerleri onu hantal ve pek kullanışlı bulmadı.

2023 yılında 13 inç MacBook Pro iyi bir dizüstü bilgisayar oluyor ancak artık yatırım yapmaya değmeyecek bir hale geliyor. Temel model, Apple’ın küçük bir destek sağlayan M2 çipiyle birlikte geliyor. 8 çekirdekli bir CPU’ya, 10 çekirdekli bir GPU’ya sahiptir. Standart olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelir. Bunların her ikisi de ek bir ücret karşılığında artırılabilir. Günlük görevler ve hafif işler için hala yeterince iyi performans gösterse de artık bir Pro dizüstü bilgisayar için yeterli değildir.