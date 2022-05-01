Apple, 5G Çip İçin Yeni Projeye Başlıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, 5G çip üretimi için yeni çalışmalara başlayacağını açıkladı. Böylece Apple, 2023 yılı bitmeden kendi 5G çipini üretebilecek.

2022 yılıyla beraber Apple, birçok farklı ürün üzerinde çalışıyor. Özellikle gelişen teknolojiye yön vermek isteyen şirket, giyilebilir teknoloji üzerinde yoğunlaştı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Apple, kendi 5G teknoloji üzerinde çalışmalara başlayacak. Eğer her şey yolunda giderse 2023 yılı bitmeden kendi 5G teknolojisine kavuşacak.

Apple, son yıllardaki performansı ile beraber birçok rakibini geride bırakmayı başardı. Özellikle yeni bir çağ başlatmak isteyen Apple, kendi 5G çipini üretmek istiyor. Böyle hem yazılımsal hem de donanımsal olarak çok daha başarılı işler ortaya koyabilecekler. Apple’ın yeni 5G çipleri, yüksek bant genişliği isteyen ürünlerin performansını artıracak.

Şu an için bütün merkezlerinde 5G çipi geliştirecek olan işçiler için iş alanı açan Apple , geliştirmiş olduğu yeni 5G teknolojisi tüm ürünlerinde kullanmayı planlıyor.

Apple’ın daha önceden birlikte çalıştığı Qualcomm şirketi, birçok üründe sorun yaşanmasıyla beraber ortaklık ve beraber çalışmayı sonlandırdı. Böylece Apple, 5G teknolojisini üretme kararı aldı. 2023 yılında beklenen birçok model, 5G teknolojisin gelişmesiyle beraber bu teknolojiye sahip olarak piyasaya çıkabilir.

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