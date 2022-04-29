Apple Rekor Kırmaya Doymuyor – Kendi Rekorunu Da Kırdı!

Apple, 26 Mart’ta sona eren ve yılın ilk çeyreği olan mali sonuçlarını bildirdi. Şirket için iyi bir haber çünkü Mart çeyreği için rekor gelir elde etti.

Apple’ın geliri bu çeyrekte yıllık %9 artışla 97,3 milyar dolardı (2021 Mart çeyreğine kıyasla). Bu, yalnızca hisse başına 1.52 dolarlıklık üç aylık kazançla sonuçlandı. Ayrıca hissedarlar için, Apple’ın yönetim kurulunun %5’lik bir artışla adi hisse senedi başına 0,23 dolar nakit temettü beyan ettiğini belirtmekte fayda var.

Tim Cook: “Bu çeyreğin rekor sonuçları; Apple’ın sürekli inovasyona odaklanmasının ve dünyadaki en iyi ürün ve hizmetleri yaratma yeteneğimizin bir kanıtı. 2030 yılına kadar tedarik zincirimizde ve ürünlerimizde karbon nötr olmak için kaydettiğimiz ilerlemenin yanı sıra yeni ürünleri geride bıraktık.” dedi

İlginç bir şekilde, Apple CEO’su Luca Maestri; şirketin Hizmetler bölümünün bu çeyrekte tüm zamanların gelir rekoru kırdığını, iPhone’lar; Mac’ler, akıllı saatler, ev ürünleri ve aksesuarlarının satış gelirlerinin de rekor kırdığını; ancak yalnızca bu çeyrekle karşılaştırıldığında rekor kırdığını açıkladı.