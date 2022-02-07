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Apple AirPods Max 2, Dokunmatik Kontrol Özelliğine Sahip Olacak

Apple, dijital kısmı dokunmaya duyarlı bir yüzeyle değiştirecek. Daha önce teknoloji devi, kulaklıklar için dokunmatik kontrollere sahip akıllı kumaşlarla ilgili bir patent almıştı. Kullanıcılara kulak kapaklarının dışında dokunma kontrolü sağlamak için iki patent daha aldı.

Ayşen Sıla

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Apple AirPods Max Pure Gold

Apple, geçtiğimiz sene sağlam bir metal yapıya ve aktif gürültü önleme özelliği desteğine sahip kablosuz kulaklıkları AirPods Max‘ı piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu kulaklıkların üst modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Kulaklıklara dair yepyeni raporlar var ve şimdi şirket tarafından sunulan yeni bir patent; dokunmatik kontrollerin tanıtımına işaret ediyor. Apple, dijital kısmı dokunmaya duyarlı bir yüzeyle değiştirecek.

Şu anda Apple, AirPods Max’te ses kontrolleri için dijital bir taç kullanıyor. Daha önce teknoloji devi, kulaklıklar için dokunmatik kontrollere sahip akıllı kumaşlarla ilgili bir patent almıştı. Kullanıcılara kulak kapaklarının dışında dokunma kontrolü sağlamak için iki patent daha aldı.

Apple AirPods Max Pure Gold

Apple’ın önümüzdeki aylarda AirPods Pro 2 gerçek kablosuz kulaklıklarını da piyasaya sürmesini bekliyoruz. Raporlara inanılırsa; yenilenmiş bir tasarım ve H1’in yerini alan yeni bir çipe sahip olacak ve bu da pil ömrünün artmasını sağlayacak.

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KaynakPatently Apple

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