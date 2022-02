Gucci, AirPods Max İçin Özel Çanta Tasarladı!

Dünyanın en popüler lüks giyim markalarının başında gelen Gucci, Apple’ın göz bebeği AirPods Max kablosuz kulakları için özel bir çanta tasarladı. Gucci’nin özel çantanın fiyatı, AirPods Max’ın fiyatını geride bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Gucci, AirPods Max için çalışmalara başladığını söylemişti. Kısa süre sonra fiyatı hakkında da detaylar belli olmaya başladı. Özellikle bu özel tasarım çantanın fiyatını absürt bulundu. Giyim markası, Apple’ın AirPods Max’i ile aynı tarz ve şekilde bir çanta tasarladı. AirPods Maxi le uyumlu çantayı Gucci’nin özel tasarımı süslüyor.

Ayrıca Gucci’nin ürettiği çanta tamamen geri dönüşüm ürünleri kullanılarak tasarlandı. Özellikle çevreci tasarımı ile birçok mecradan tam puan aldı. Ophidia serisinin bir parçası olan çanta, son derece şık bir görünüme sahip. Bu çantanın kulaklıklardan pahalı olması oldukça şaşırtıcı bir durum olarak göze çarpıyor. Gucci’nin özel tasarım taşıma çantası tam 980 dolar olarak raflarda yerini alacak. AirPods Max ise sadece 549 dolar civarında satıştaydı.

Özellikle tasarımından dolayı modacılardan tam puan bu çanta, iç içe geçmiş G harflerinden oluşan Gucci’nin geleneksel ruhunu yansıtıyor. Ayrıca yapısal olarak hem omuzda hem de elde taşınabilir bir yapıya sahip. Omuz askısı kahverengi yapısıyla çıt çıtlı bir tasarıma sahip. Özel tasarım olan Gucci AirPods Max çantası, özellikle iş ortamında ve günlük hayatta kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak.

Gucci’nin teknoloji dünyasına adım attığını biliyorduk. Her geçen gün giyim markalarının teknoloji dünyasına yatırım yapmaya devam edeceğe benziyor. Şu an için Gucci’nin başka modellere bir tasarım yapacağı merak konusu olmuş durumda. Şu an için gözler uzun bir süre Gucci AirPods Max üzerinde olacak gibi duruyor.

