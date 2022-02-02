Apple AirPods Pro 2, Fitness Takibi Özelliğiyle Gelecek!

Apple’ın Mart veya Nisan aylarında yeni bir ürün lansmanı etkinliğine ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Tüm bunların yanı sıra, merakla beklenen Apple AirPods Pro 2 ile ilgili raporlar da var.

Bloomberg’den Mark Gurman ve Debby Wu, AirPods 2’nin gelecek modellerinin; Apple Watch ile birlikte fitness izleme yeteneklerine dair hareket sensörleriyle geleceğini iddia ediyor.

Ayrıca yeni nesil kulaklıkların çok daha farklı bir tasarıma sahip olacağını da ekliyorlar. Kulaklık, aktif gürültü iptali gibi sesle ilgili gelişmiş işlevler getiren ve pil ömrünün artmasını sağlayan bir çip desteğiyle gelecek.

Bu arada kulaklıklar Apple Lossless Audio Codec’i de (ALAC) destekleyecek. Yani Amerikan teknoloji şirketi Apple’ın kayıpsız sesi destekleyen ilk TWS kulaklığı ünvanına sahip olacaklar.

Bir diğer ilginç gelişme ise AirPods Pro 2’nin şarj kutusunun ses yayma desteğine sahip olabilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yanlış takılmış kulaklıklardan haberdar olabilecek ve kayıp kulaklığına erişebilecek.