Apple AirPods Pro 2, İlginç Özellikler Sunacak!

Apple’ın çok başarılı bir AirPods gerçek kablosuz kulaklık serisi var ve şirket, bu kategoride pazar lideri kalmasını sağlamak için düzenli aralıklarla güncel özellikler ekliyor.

Şirket, AirPods 3‘ü geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürdü. AirPods Pro 2 hakkında çok sayıda rapor olmasına karşın henüz piyasaya çıkmadı.

Şimdi, Apple analisti Ming-Chi Kuo; yaklaşmakta olan Apple AirPods Pro 2 ve lansman zaman çizelgesi hakkında bazı ayrıntılar paylaştı. AirPods 2 Pro’nun 2022’nin 4. çeyreğine kadar çıkmayacağını söyledi; bu da bu yıl tatil sezonu için Ekim ve Aralık ayları arasında satışa çıkacakları anlamına geliyor.

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Ayrıca kulaklıkların Apple Lossless Audio Codec’i (ALAC) destekleyebileceği ve bu olursa; Amerikan teknoloji devinin kayıpsız sesi destekleyen ilk TWS kulaklığını satışa süreceğini söyleyebiliriz.

Kayıpsız ses, temel olarak orijinal ses dosyasındaki tüm verileri koruyor; ve bu da daha yüksek kaliteli ses sağlıyor. Şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü tüm AirPod’lar, ses iletimi için Bluetooth’u kullanıyor; bu, kayıplı bir ses iletimi biçimi olan Gelişmiş Ses Codec’i (AAC) kullanmakla sınırlı.

Bir diğer ilginç gelişme ise AirPods Pro 2‘nin şarj kutusunun ses yayma desteğine sahip olabilmesi. Bu, AirPod’lardan ayrılmışsa veya kullanıcı tarafından yanlış yerleştirilmişse şarj kutusunu bulmaya yardımcı olacak.

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