Sizlere bugün AirPods nasıl sıfırlanır maddeler şeklinde anlatacağız. Ses performansı, sunduğu uzun pil ömrü ve gürültü önleme özelliği ile pek çok kullanıcının tercihleri arasında yer alan AirPods’ların. Tümü, fabrika ayarlarına döndüren bir sıfırlama özelliğine sahiptir. Eğer kablosuz kulaklıkları başka birine vermeye düşünüyorsanız veya kulaklıklarla alakalı herhangi bir problem yaşıyorsanız bu işlemi gerçekleştirmek yerinde bir karar olacaktır.

AirPods’un fabrika ayarlarına sıfırlanması bazı problemleri çözmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, AirPods’unuzla iOS cihazınız arasındaki bağlantı sorunlarının çözülmesi gibi.

En iyi kablosuz kulaklarının başında gelen AirPods, AirPods 2 ve AirPods Pro‘lar, diğer teknolojik ürünlerde rastlanıldığı gibi bazen sıkıntılar çıkartabilmektedir. Karşılaşılacak yaygın sorunların çözümü için resetleme işlemini uygulayabilirsiniz. Ama çoğu kişi AirPods nasıl sıfırlanır bilmiyor. Gelin hep beraber sıfırlama adımlarına göz atalım.

AirPods Sıfırlama Adımları

Öncelikli olarak AirPods’ların şarj kutusunda olduğundan, kulak içi kulakların ve şarj kutusunun şarjlı olduğunu kontrol edin.

iPhone, iPad veya iPod Touch üzerinden Ayarlar sekmesine ve ardından Bluetooth’ a girişi sağlayın.

sekmesine ve ardından Bluetooth’ a girişi sağlayın. AirPods’un yanında bulunan “i” simgesine dokunarak, Aygıtı Unut (Forget This Device) seçeneğine dokunun.

simgesine dokunarak, (Forget This Device) seçeneğine dokunun. AirPods’larda şarj kutusunun hemen arkasında alt tarafa yakın şekilde konumlandırılmış bir düğme bulunmakta.

yakın şekilde konumlandırılmış bir düğme bulunmakta. Şimdi şarj kutusunun kapağını açın.

kapağını açın. Kapak açık vaziyetteyken, şarj kutusunun arka tarafında bulunan düğmeye en az 15 saniye basılı tutun.

basılı tutun. AirPods’ lar arasındaki dahili ışık beyaz renkten sarı renge yanıp sönerek geçiş yaptığında, bu durum AirPods’ ların sıfırlandığı anlamını taşımaktadır

İşte hepsi bu kadar. AirPods’u başarıyla sıfırladınız. Artık kulaklıklarınız iCloud hesabınıza bağlı olan cihazları otomatik olarak tanımayacaktır. Sıfırlanmış olan AirPods kutusunu, iOS cihazlarının yanında açtığınızda, AirPods’u daha yeni kullanacakmış gibi gerekli ayarların yapılması gerekecektir.

AirPods ürününü alanlar için ufak bir not düşelim: Yeni kutudan çıkartılan bir AirPods yaklaşık 5 saat, AirPods 2 ise yaklaşık 7 saat kullanım imkanı sunar. Zaman içerisinde bu kullanım süresinde tabiki düşüş yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda AirPods’ u fabrika ayarlarına getirerek, kullanımı yine ilk günkü seviyeye taşıyabilirsiniz. Ayrıca karşılaşılan bir çok problemin çözümü için AirPods’u resetleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Apple 3.Nesil Airpods Geliyor – Çıkış Tarihi ve Özellikleri