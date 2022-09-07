Apple AirPods Pro 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Apple, yeni AirPods Pro‘yu “Far Out” etkinliğinde, orijinallerin piyasaya çıkmasından iki yıl sonra duyurdu. Birinci nesil AirPods Pro ile aynı olan 250 dolar fiyata mal olacaklar. 9 Eylül’de ön siparişe çıkacaklar. Üstelik 23 Eylül’de gönderilecekler ve ücretsiz gravür içerecekler.

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AirPods Pro 2

Yeni AirPods Pro’nun tasarımı aynı kalıyor. Hala aktif gürültü iptali (ANC) ve şeffaflık modlarını kullanıyorlar. Apple cihazları arasında neredeyse kesintisiz geçişle Bluetooth’u destekleyen her şeye bağlanıyorlar. Ve yine de çok miktarda teknoloji ve ses kalitesini küçücük bir alana sığdırıyorlar, tümü cepte taşınabilen çantayla şarj ediliyor.

İkinci nesil AirPods Pro, orijinalleri bu kadar popüler yapan özellikleri yinelerken çoğunlukla aynı görünüm ve tasarımı koruyor. Buna, her şeyden önce, gelişmiş hesaplamalı sese sahip yükseltilmiş bir H2 işlemci de dahil.

Ve bu yeni olaylardan biri de “kişiselleştirilmiş uzamsal ses”. Bu, kulağınıza bakmak ve işleri buna göre ayarlamak için öne bakan True Depth kameralarını kullanarak iPhone ve iOS 16 ile birlikte çalışıyor.

Apple, bası minik kulaklıklarda daha iyi işlemek için yeni bir düşük bozulma ses sürücüsü de olduğunu söylüyor. Ve yeni, ekstra küçük bir kulak ucu, eşyaların çok daha iyi oturmasına yardımcı olacak.

Gürültü önleme ve şeffaflık modları da AirPods Pro’nun bu kadar popüler olmasına yardımcı oldu ve onlar da gelişti. Uyarlanabilir şeffaflık modu, tam olarak kulağa hitap ediyor – etrafınızda olup bitenlere bağlı olarak şeffaflığı ayarlayabilirsiniz. Ve Apple, birinci nesil AirPods Pro’ya göre iki kat daha fazla gürültü engelleme sözü veriyor.

Şarj kutusu da oldukça gelişti. Muhtemelen en büyük değişiklik, eksik bir cihazı birkaç inç içinde bulmak için diğer Apple cihazlarıyla birlikte çalışan Apple’ın Find My özelliğinin eklenmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca kasada yerleşik bir hoparlör var, bu yüzden onu bulmanıza yardımcı olması için biraz ses çıkarmasını istediğinizde daha da yüksek olacak.

Kasa hala kablosuz olarak şarj oluyor, ancak artık standart bir Qi şarj cihazına ek olarak bir Apple Watch şarj cihazı (veya başka bir MagSafe şarj cihazı) ile de çalışacak.

Genel olarak Apple, yeni AirPods Pro’nun tek bir şarjla altı saate kadar dinleme süresi sunduğunu söylüyor – bu, eskisinden üçte bir daha iyi. Şarj kutusu size altı saatlik bir artışla toplam 30 saat veriyor. Ve evet, artık bir kordon için küçük bir halka da var. Türkiye fiyatı 5.399 TL olarak belirlendi.