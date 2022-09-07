Apple iPhone 14 Ve iPhone 14 Plus Fiyatları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği iPhone 14 serisini bugün tanıttı. Son zamanlarda sızıntılarla gündeme gelen seri oldukça gündem olmuştu.

Özellikle tasarımı ve özellikleri ile oldukça iddialı bir giriş yapacağını açıklayan şirket kullanıcılarının yeni çıkacak olan seriyi beğeneceklerini ifade etti. Herkesin merakla beklediği iPhone 14 serisinin kısaca teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde;

iPhone 14 Teknik Özellikleri Ve Fiyatı

Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision

6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic

Yenilenmiş Apple A15 Bionic Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM

128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı)

12 Megapiksel (geniş açı) Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu

12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj

Fiyatlarına gelecek olursak iPhone 14 Türkiye fiyatları şu şekilde;

128 GB: 30.999 TL

256 GB: 33.599 TL

512 GB: 38.899 TL

iPhone 14 Plus Teknik Özellikleri Ve Fiyatı

Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği

A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı

12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera

Otomatik odaklama yapan yeni kamera Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB

128GB/ 256GB/ 512GB Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)

6GB RAM (LPDDR4X) Batarya: 4.323 mAh

4.323 mAh İşletim sistemi: iOS 16

Apple iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları şu şekilde;

128 GB: 34.999 TL

256 GB: 37.599 TL

512 GB: 42.899 TL

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