Apple iPhone 14 Ve iPhone 14 Plus Fiyatları Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği iPhone 14 serisini bugün tanıttı. Son zamanlarda sızıntılarla gündeme gelen seri oldukça gündem olmuştu.
Özellikle tasarımı ve özellikleri ile oldukça iddialı bir giriş yapacağını açıklayan şirket kullanıcılarının yeni çıkacak olan seriyi beğeneceklerini ifade etti. Herkesin merakla beklediği iPhone 14 serisinin kısaca teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde;
iPhone 14 Teknik Özellikleri Ve Fiyatı
- Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision
- İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic
- Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM
- Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı)
- Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
- Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu
- Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj
Fiyatlarına gelecek olursak iPhone 14 Türkiye fiyatları şu şekilde;
- 128 GB: 30.999 TL
- 256 GB: 33.599 TL
- 512 GB: 38.899 TL
iPhone 14 Plus Teknik Özellikleri Ve Fiyatı
- Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone
- İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği
- Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı
- Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera
- Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB
- Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)
- Batarya: 4.323 mAh
- İşletim sistemi: iOS 16
Apple iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları şu şekilde;
- 128 GB: 34.999 TL
- 256 GB: 37.599 TL
- 512 GB: 42.899 TL
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