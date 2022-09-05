Apple, AirPods Pro 2’yi 7 Eylül’de Duyuracak

Apple, bu hafta sonunda en yeni iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, yeni akıllı telefon serisinin yanı sıra şirket, sonunda ikinci nesil AirPods Pro kulaklıklarını da tanıtacak gibi görünüyor.

Haber, Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On bülteninden geldi. Apple, 7 Eylül’de dört yeni iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu büyük etkinlik sırasında markanın 10. nesil iPad’in yanı sıra yeni iPad Pro 2022 ve Apple Watch 8 Serisini de duyurması bekleniyor. Ancak görünüşe göre şirket AirPods Pro 2‘yi de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak AirPods Pro 2, önceki modele benzer Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip olacak ve ayrıca bir Şeffaflık Modu sunacak. Ayrıca, merakla beklenen ikinci nesil AirPods Pro‘nun pil ömründe de büyük bir artış olacağı söyleniyor. Orijinal AirPods Pro, şarj kutusuyla eşleştirildiğinde 24 saatten fazla ses çalma ve 18 saatten fazla konuşma süresi sunuyordu.

AirPods Pro 2’nin ikonik gövde tasarımını da düşürdüğüne dair söylentiler de var. Her ne kadar Apple tipik olarak çipleri ve Aktif Gürültü Önleme özelliğini gövdenin kendisinde barındırdığı için durum böyle olmayabilir. Ancak, sahibi Find My uygulamasını kullandığında kaybolursa ses çıkarabilecek daha küçük bir şarj kutusu olabilir.