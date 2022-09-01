Söylentiler, iPhone 14 Pro’nun çift kesiklerinin tek olarak görüneceğini iddia ediyor

Apple, önümüzdeki hafta 2022 iPhone serisini açıklayacak ve söylentiler, duyuruya kadar hiç olmadığı kadar kesin görünüyor. Söylenti, ekrandaki yeniden tasarlanan “çentiği” çevreleyen iki oyuğun ekrandaki aydınlatılmamış pikselleri kullanarak tek olarak görüneceği yönünde. Yazılım, kesikler arasındaki piksellerin ne zaman aydınlatılacağını veya ne zaman kapatılacağını kontrol edecek.

Bu, Çin sosyal medyasında dolaşan söylentileri doğrulayan MacRumors‘a isimsiz bir kaynaktan geliyor. Söylentinin, iPhone 14 Pro‘nun üretiminde yer alan Foxconn çalışanlarından kaynaklandığı söyleniyor.

Kısa bir süre sonra 9to5Mac’ten doğrulayıcı bir rapor, kesintiler arasındaki bu alanların Apple’ın iOS 14 ile gelen gizlilik göstergelerini görüntülemek için ayrılacağını iddia etti. Mikrofonun veya video kameraların cihazdaki bir uygulama tarafından aktif olarak ne zaman kullanıldığını gösteriyor. Bu, daha fazla durum simgesi sığdırmak için ekranın köşelerini boş bırakabilir.

9to5Mac’in kaynağına göre, kamera uygulamasının ayrıca bazı kontrolleri ekranın üst kısmına taşıyan güncellenmiş bir düzene sahip olması bekleniyor. Spesifik olarak, flaş ve Canlı Fotoğraf düğmesi, diğer ayarlar kesiklerin hemen altına yerleştirilmiş olarak durum çubuğunun hemen yukarısında olacaktır.

Bu genişletilmiş kesim, daha sonra, örneğin video izlerken veya bildirim alırken pikselleri gösterebilir. Bu, içeriği görüntülemek için çentikten daha az dikkat dağıtıcı bir çözüm olacaktır ve yine de Apple’ın Face ID biyometrik çözümü için gerekli donanıma sahip olacaktır.

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Tüm bunların bir söylenti olduğunu unutmayın. Gelecek hafta Apple’ın canlı yayın etkinliği sırasında nihai özellikler ve tasarımı ortaya çıkacak. Apple, iki adet 6.1 inç iPhone ve iki adet 6.7 inç daha büyük iPhone’dan oluşan dört yeni iPhone modeli piyasaya sürecek. Bu yıl “mini” iPhone olmayacak.