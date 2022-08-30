Apple Etkinliği Ne Zaman? iPhone 14 Ne Zaman Çıkacak?

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, 7 Eylül günü büyük bir fuar gerçekleştirerek iPhone 14 serisini tüm dünyaya tanıtacak.

Apple, uzun zamandır beklenen iPhone 14 serisi için tanıtım tarihini açıkladı. Apple, Eylül ayının ilk haftasında iPhone 14 serisini tüm teknoloji dünyasına tanıtacak. Şu an için yapılacak fuarın tüm katılımcılara açılıp, açılmayacağı netlik kazanmadı. Yapılan haberlere göre, Metaverse dünyasında da fuar devam edecek.

iPhone 14 başta tüm dünyada olmak üzere ülkemizde de merakla beklenen bir akıllı telefon olarak biliniyor. Şu an için serinin en düşük modeli Amerika’da 899 dolardan satışa çıkacak ancak ülkemizde ne zaman ve ne kadar fiyat bandında olacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 14 serisinin beklenen fiyat listesi şu şekilde;

iPhone 14 – 799 dolar

iPhone 14 Max – 899 dolar

iPhone 14 Pro – 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max – 1199 dolar

iPhone 14 Pro modelinde tüm renk seçenekleri olacak. iPhone 14 Pro’nun gümüş, grafit, altın, mor ve mavi renklerle satışa çıkacağı onaylandı. Apple, “Far Out” adı altında fuarını 7 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’da gerçekleştirecek. Fuar kapsamında en çok beklenen ürün iPhone 14 olsa da, daha birçok Apple ürünü tanıtılacak.

Apple fuarında Apple Watch’un yeni modeli ve AirPods Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Apple, 2022 yılı bitmeden yapacağı etkinlik ile beraber tüm gözleri üzerine çekecek. 2023 yılına sayılı günler kala, diğer büyük markalardan da büyük adımların atılması bekleniyor.

iPhone 14 İçin Hızlı Şarj Sürprizi!