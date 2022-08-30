iPhone 14 İçin Hızlı Şarj Sürprizi!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Apple, iPhone 14 için hızlı şarj desteğini geliştirmeyi hedefliyor. Yapılan paylaşımlar doğrultusunda iPhone 14, 30 W hızlı şarjı destekleyecek.

Apple’ın Eylül ayında yapağı fuarla beraber iPhone 14 serisine kavuşacağınız. iPhone 14 için şu ana kadar birçok sızıntı haberi yer aldı ve hepsi kullanıcıları meraklandırmaya yetti. Hızlı şarj konusunda pek fazla haber yapılmamasına rağmen, iPhone 14 serisinin 30 W hızlı şarj ile geleceği büyük ölçüde tahmin ediliyor.

Apple modellerinde hızlı şarj ile ilk kez iPhone 8 modelinde karşılaştık. O zamanda bu zamana kadar çıkan iPhone’larda hızlı şarj gelişti. Daha iPhone 14 tanıtılmamasına rağmen iPhone 15 hakkında bile birçok bilgi ortalıkta dolaşıyor. Son iPhone modellerinde hızlı şarj desteği 20 W kadardı ancak iPhone 14 modelinde bu değerler 30 W’a çıkacağa benziyor. Böylece Apple, kullanıcıların daha iyi bir kullanım yaşamasına olanak sağlayacak.

iPhone 14 serisinde olacak olan 30 W hızlı şarjın her modelde olacağı konusunda net bir bilgi yer almıyor. Twitter gibi ortamlarda yapılan haberlere göre, 30 W’lık hızlı şarj desteği sadece iPhone 14 Pro modelinde olacak.

30 W’lık hızlı şarj kullanıcılara daha kısa sürede tam dolum sağlasa da, bazı durumlarda batarya ömrü ve kullanım deneyimi açısından bazı sorunları beraberinde getiriyor. Bu yüzden Apple, hızlı şarj konusunda ince eleyip sık dokuyor. Eylül ayında yapılacak olan fuarla beraber aklımızda tüm soru işaretlerinden kurtulacağız.

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