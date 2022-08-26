iPhone 14 Göründüğü Kadar İlgi Çekici Olmayabilir!

Teknolojiyi veya genel olarak haberleri takip ediyorsanız, muhtemelen iPhone 14‘ün çok yakında satışa çıkacağını Apple’ın bir sonraki akıllı telefonunun Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor ve muhtemelen yılın en çok konuşulan telefonlarından biri olacak fakat en heyecan verici telefon olmayacağı kesin.

Diğer telefonlar da bu yıl içinde geliyor ve aslında iPhone’dan daha ilginç telefonlar var. Xiaomi 12T, Motorola Razr ve Sony Xperia 5 IV (eğer gelirse) birkaç önemli nedenden dolayı çok daha heyecan verici özellikler vaat edecek.

Bunun yanısıra iPhone 14 ile ilgili raporlar çok da farklı özelliklerle gelmeyeceğini gösteriyor. Bu da oldukça klişe hissettiriyor. Apple’ın her yıl standart modelle üst düzey model arasındaki tasarım farkını azaltması da cabası. Yani yeni telefon serisi iPhone 13 ile neredeyse kesinlikle aynı olacak, ancak birkaç küçük değişikliği beraberinde getirecek.

iPhone 14 Pro’nun Prototipi

Apple, sürekli farklılık getirmesi gerekmediğini biliyor çünkü müşterileri hala ortaya çıkan her iPhone modeli ile ilgileniyor. Çünkü gün geçtikçe Apple iyi bir pazar payı ivmesiyle Android telefonlara olan ilgiyi kendine çevirmeyi başarıyor.

İşte bu yüzden diğer markaların yenilik üzerinde daha sıkı çalışması gerekiyor. İnanılmaz güç, farklı ekran tasarımı, katlanır ekranlar veya sözde “daha küçük markalar”daki 200 MP kameralar, insanların ilgisini cezbediyor.

Farklı Yenilikler Gerek!

Akıllı telefon dünyasında kalan yenilik miktarının eskisi kadar yüksek olmadığını anlıyoruz. Ancak yine de süper hız, iyi soğutucular, daha iyi kamera lensleri ve şarjın çok daha verimli olması gibi problemler çözülebilir.

Ve kabaca bazı markaların bu şekilde yenilik yapma olasılığının diğerlerinden daha yüksek olduğunu bilsek de, nasıl olduğunu bilmiyoruz – bilinmeyenin belli bir çekiciliği var ve bu yeni telefonlar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için ilgi çekiyor.

Mesela Google Pixel 7 veya Motorola Razr 2022 gibi hakkında çok şey bildiğimiz telefonlar bile iPhone’dan daha gizemli. Razr’ın fiyatını veya Pixel 7’nin hangi kameralara sahip olacağını bilmiyoruz ve bu gizem merak uyandırıyor.

Bu nedenle, iPhone 14 için heyecanlıysanız bu yıl çıkacak diğer Android telefonlardan bazılarına göz atın. Çünkü görünüşe göre çok daha merak uyandıran özellikleri beraberinde getirecekler ve iPhone 14’ten çok daha iyi bir gelişme katedecekler.