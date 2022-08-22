Apple, iPhone 14’ü 7 Eylül’de piyasaya sürecek

Apple söz konusu olduğunda oldukça güvenilir bir kaynağa göre şirket, tedarik zinciri kısıtlamaları ve artan chip fiyatlarına aldırmadan yeni iPhone 14 ailesini son çeyrekte piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, Apple’ın iPhone’ları için yeterli donanıma sahip olduğunun bir göstergesidir.

Rapor, Apple‘ın yeni nesli 7 Eylül‘de tanıtacağını ve satışların 16 Eylül‘de başlayacağını iddia ediyor. Bu, Cupertino merkezli şirkete fazladan bir hafta satış sağlayacak ve muhtemelen 4. çeyrek mali sonuçlarını artıracaktır. Bu, 2016’dan bu yana yapılan en erken tanıtım.

Apple‘ın acele etmesinin bir başka nedeni de muhtemelen bir Ekim etkinliği. Birkaç analist, firmanın bu sefer yeni Mac’ler ve iPad’ler yayınlayacağına inanıyor, bu nedenle iki etkinlik arasında yeterli zaman olmalı.

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Bir başka ilginç kısım da Apple’ın Haritalar uygulamasında reklamları tanıtma planları. Ücretli arama sonuçları, banner reklamlarla değiştirilecek ve App Store’da “Beğenebilirsiniz” adlı yeni bir sekme içerecek. Şu anda şirket, reklamlardan her yıl yaklaşık 4 milyar dolar kazanıyor ve bunu yaklaşık 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.