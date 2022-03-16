Ana SayfaAkıllı TelefonGoogle Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Kaynağımıza göre Pixel 7, 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak, bu da Pixel 6'da bulunan 6.4 inçlik ekrandan biraz daha küçük olacağı anlamına geliyor. Pixel 7 Pro'ya gelince, ekran boyutunun Pixel 6 Pro ile aynı olmasını bekliyoruz.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Google-Pixel-7-Pro-

Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro serisi amiral gemisi telefonları yakında satışa çıkacak. Pixel 7 ikilisi bu yıl Ekim ayında tanıtılacak. Lansmandan önce telefonlar hakkında bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi de ikilinin ekran özellikleri manşetlere konu oldu.

Kaynağımıza göre Pixel 7, 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak, bu da Pixel 6’da bulunan 6.4 inçlik ekrandan biraz daha küçük olacağı anlamına geliyor. Pixel 7 Pro’ya gelince, ekran boyutunun Pixel 6 Pro ile aynı olmasını bekliyoruz.

Google Pixel 6 Pro, 6.71 inç AMOLED LTPO QHD+ 120Hz ekrana sahipti. Pixel 7 Pro’nun aynı ekranı beraberinde getirmesini bekliyoruz. Kaynak, Pixel 7 serisi ekran panellerinin sevkiyatının Mayıs ayında başlayacağını, yani geçen yıldan daha erken başlayacağını da sözlerine ekledi.

Google-Pixel-7-Pro-

Geçen ay ise başka bir kaynak, Pixel 7 Pro’nun CAD görüntülerini paylaştı. Görüntüler, ekranın merkezi bir delik ve kavisli kenarlara sahip olacağını ortaya koydu. Telefonun 163 x 76,6 x 8,7 mm ölçülerinde olduğunu belirtelim.

-- Reklam --
Önceki İçerikApple M2 serisi yonga seti, 48 CPU ve 128 GPU çekirdeğine sahip bir Extreme modeli içerebilir
Sonraki İçerikRealme GT Neo 3’ün Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.

Çok özel ürünler inceliyoruz

Kanalımıza abone olarak

bizlere destek olabilirsin

AKILLI TELEFON  /   BİLGİSAYAR  /   KAMERA /  AKILLI SAAT /   AKSESUAR