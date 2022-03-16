Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro serisi amiral gemisi telefonları yakında satışa çıkacak. Pixel 7 ikilisi bu yıl Ekim ayında tanıtılacak. Lansmandan önce telefonlar hakkında bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi de ikilinin ekran özellikleri manşetlere konu oldu.

Kaynağımıza göre Pixel 7, 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak, bu da Pixel 6’da bulunan 6.4 inçlik ekrandan biraz daha küçük olacağı anlamına geliyor. Pixel 7 Pro’ya gelince, ekran boyutunun Pixel 6 Pro ile aynı olmasını bekliyoruz.

Google Pixel 6 Pro, 6.71 inç AMOLED LTPO QHD+ 120Hz ekrana sahipti. Pixel 7 Pro’nun aynı ekranı beraberinde getirmesini bekliyoruz. Kaynak, Pixel 7 serisi ekran panellerinin sevkiyatının Mayıs ayında başlayacağını, yani geçen yıldan daha erken başlayacağını da sözlerine ekledi.

Geçen ay ise başka bir kaynak, Pixel 7 Pro’nun CAD görüntülerini paylaştı. Görüntüler, ekranın merkezi bir delik ve kavisli kenarlara sahip olacağını ortaya koydu. Telefonun 163 x 76,6 x 8,7 mm ölçülerinde olduğunu belirtelim.