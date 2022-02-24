İşte Google Pixel 7 Pro’nun Tasarımı

Google, Pixel 7 serisi amiral gemisi telefonlarını bu yılın 4. çeyreğinin başlarında duyuracak. Yakın zamanda Google Pixel 7’nin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Google Pixel 7 Pro’nun tasarımını sizlerle paylaşıyoruz.

Pixel 7 Pro’nun genel tasarımı, önceki Pixel 6 Pro’dan çok farklı değil. Önde, ince çerçeveli delikli bir ekrana sahip ve arka panelinde; üçlü kamera ünitesi, mikrofon ve LED flaş barındıran yatay kamera şeridi ile çift tonlu bir kaplama yer alıyor. Kamera sistemi görünüşte bir ana geniş açılı lens, bir periskop telefoto lens ve bir ultra geniş lens içeriyor.

Kamera şeridi, geçen yılki Samsung Galaxy S21 serisi gibi cihazın çerçevesiyle birleşmiş gibi görünüyor. Cihaz 163 x 76,6 x 8,7 mm ölçülerinde ve kamera çıkıntısında kalınlığı 11,2 mm’ye çıkıyor. 6,7 inç ila 6,8 inç kavisli kenara sahip.

Cihazın üst tarafında bir mikrofon yer alırken, alt kenarında iki ızgara, bir USB-C bağlantı noktası ve bir mikrofon yer alıyor. Telefonun sağ tarafında ses düğmeleri bulunurken, sol tarafında bir SIM kart yuvası var.