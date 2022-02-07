Google Chrome 8 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi!

Günümüzün en popüler arama motorlarından olan Google Chrome, yıllar sonra logosunda değişikliğe gitti. Her ne kadar RAM kullanımı ile çok eleştiri alsa da, halen zirve de yer alıyor. Google Chrome, yıllar boyunca değişikliğe uğradı ve en son değişikliğin ardından tam 8 yıl sonra logosunu değiştirdi.

Bizlerle ilk olarak 2008 yılında tanışan Google Chrome logosu, karşımıza 3 boyutlu ve abartılı bir logoyla çıkmıştı. O günden bu zamana kadar Google Chrome logosu 3 kez daha değişikliğe uğradı. Dün yabancı basında yer alan habere göre, Google Chrome logosunu 4. kez değiştirme kararı aldı.

8 yıl sonra gelecek olan logo güncellemesinde gölgelendirmeler ortadan kalkacak. Böyle Google Chrome daha sade ve şık bir logoyu kullanmaya başlayacak. Ayrıca mavi dairenin etrafındaki beyaz çemberde büyütüldü. Özellikle Google Chrome’un logosu her platform için özel olarak tasarlanacak.

Son dönemlerin gözdesi olan Windows 11 için Google Chrome daha canlı renklere sahip bir görünüme kavuşacak. Ancak diğer sürümlerde daha düz renkli bir görünüme sahip olacak. Ayrıca Mac modelleri içinde özel bir tasarıma sahip olacak.

Google Chrome, 8 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi. Google Chrome’un yeni logosu önümüzdeki aylarda kullanıcılar ile buluşacak. İlk olarak hangi modellere geleceği hakkında bir bilgi yer almıyor ancak kademeli olarak tüm cihazlara gelecek.

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