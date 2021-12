En İyi Google Chrome Eklentileri

Bugün sizlere en iyi Google Chrome eklentileri nelerdir bahsedeceğiz. Günümüzün artık popüler arama motoru olan Google hayatımızın her yerinde.

Google Chrome eklentileri tarayıcının işlevlerini arttırmaya yarayan programcıklardır. İşlev arttırmak tüm Chrome uygulaması için geçerli olabildiği gibi sadece spesifik bir ya da bir kaç web sitesinde de geçerli olabilmektedir.

Evernote Web Clipper

Evernote, bulabileceğiniz en sağlam ve erişilebilir not alma araçlarından biridir. Chrome için Evernote Web Clipper uzantısı ile web sitelerinde gezinirken gördüğünüz, ilginizi çeken her şeyi kaydedebilirsiniz. Bir web sayfasının tamamını ya da bir bölümünü (e-postalarınız dahil) kırpın veya bir makaledeki metni vurgulayın, ardından Evernote’a gönderin, not defterlerinizden birinde düzenleyin ve daha sonra kolayca bulmak için bir etiket ekleyin. Kaydettiğiniz metinlerin hangi bölümlerine dikkat edeceğinizi tam olarak hatırlamak için metni vurgulayabilirsiniz.

Start.me

Start.me ile yeni bir Chrome sekmesi açtığınızda, açılacak olan kişisel gösterge tablonuza istediğiniz web sitelerini kaydetmek için yer imleri ekleyebilirsiniz. Sadece web siteleri değil, RSS yayınları ve widget’ları da (takvim, e-posta, yapılacaklar listeleri vb.) bu kişisel kontrol paneline ekleyebilir, ardından istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Web sayfalarını, fotoğrafları veya videoları başlangıç sayfasına yerleştirebilirsiniz. Start.me kontrol panelinizi ekibinizin geri kalanıyla da paylaşılabilir, böylece herkesin aynı yapıyı izlemesini sağlar.

Checkbot

Checkbot, web sitenizin hem optimizasyonunu hem de güvenliğini analiz etmenizi sağlar. SEO, güvenlik ve hız için yüzlerce web sayfasını bir kerede test ederek kırık bağlantıları, HTML / JavaScript / CSS hatalarını, güvenli olmayan şifre formlarını ve daha fazlasını bulur. Ücretsiz sürüm ile site başına 250 URL’yi kontrol edebilirsiniz. 10.000 URL’yi kontrol etmek için mevcut sürümü yükseltebilirsiniz.

Check My Links ilk başta Checkbot’a benzeyebilir, ancak sadece kırık linkleri bulmak için odağını daraltır. Bir web sitesi veya web sayfası geliştirmeyi tamamladıktan sonra, tüm bağlantıların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bu uzantı, sorunlu olanları kırmızı renkte (ve iyi olanları yeşil renkte) gösterir. Böylece sorunlu bağlantıları düzeltebilirsiniz.

Speedtest

Web sayfanızın ne kadar iyi performans gösterdiğini test etmek için doğrudan araç çubuğunuzdan erişebileceğiniz Speedtest, bir web sitesinin ne kadar hızlı yüklendiğini, ping değerini, indirme ve yükleme hızlarını ölçmenize yarar. Pop-up kontrol paneli web sayfasının üzerinde görünür, böylece başka bir yeri tıklamanız gerekmez.

VeePN – Unlimited Free & Fast Security VPN

Çevrimiçi gizliliği korumaya ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünyadaki herhangi bir içeriğe ulaşmaya yardımcı olan bir VPN hizmetidir. VeePN Chrome Uzantısı IP’nizi maskeler, konumunuzu gizler ve tüm özel verileri çevrimiçi izleyicilerden ve bilgisayar korsanlarından korur.

Awesome Screenshot

Awesome Screenshot ile sadece ekran görüntüsünü almakla kalmaz, aynı zamanda çekilen resimlerde metin kutusu, ok, kare veya yuvarlak kutu oluşturabilir, önemli şeyleri çeşitli renklerle işaretlemek gibi çok daha verimli görevleri yerine getirebilirsiniz. Bu basit ve ücretsiz Chrome web uzantısı, belirtilen tüm görevleri anında ve sorunsuz bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

FlowCrypt

FlowCrypt, Gmail web uygulamasında Güvenli Oluştur düğmesi sayesinde şifrelenmiş e-postalar ve ekler göndermenizi sağlar ve PGP şifrelemesini Gmail deneyimine bağlar. Kullanıcılar şifreli taslakları kaydedebilir, mesajları şifrelemek veya şifresini çözmek için yeni bir Public Key oluşturabilir.

Print Friendly & PDF

Print Friendly & PDF, bir web sayfası veya makale yazdırmak istediğinizde; reklam, gezinti düğmeleri ve diğer önemsiz web öğelerini otomatik olarak kaldırmak için tasarlanmış bir Chrome uzantısıdır. Bir web sayfasını PDF olarak yazdırırken kağıt ve mürekkep tasarrufu sağlar. Kullanıcılar görüntüleri kaldırabilir, metin boyutunu küçültebilir veya artırabilir.

AdBlocker Ultimate

AdBlocker Ultimate, web’de gezinirken hiçbir reklamı görmemenizi sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir reklam engelleyicidir. Eklenti, banner reklamlar, videolar ve pop-up’lar gibi reklamları kaldırırken çeşitli çevrimiçi izleme araçlarını da engeller. Kullanıcılar, reklamlarını desteklemek istedikleri belirli web sitelerini beyaz listeye ekleme seçeneğine sahiptir.

