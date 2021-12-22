En Hızlı ve En İyi Güncel DNS Adresleri 2022

DNS, Domain Name System kelimesinin baş harfleri oluşturulmuş bir kelime grubudur. Peki DNS ne işe yarar. DNS, Web sitelerinin, IP ismi verilen adresleri ile ilişki kurup sizlerin siteye ulaşmasına olanak sağlar. DNS, siz ile Web siteleri arasında bir nevi aracı yolu oynar.

DNS, son derece basit bir sistem ile çalışır. Sistem, makinelerin karşılıklı olarak etkileşimini sağlar. Günlük hayatta IP adreslerinin hatırlanması kolay olmadığı için bununu yerine domain isimlendirme sisteminden istifade edilir.

DNS’nin asıl amacı, ağ üzerinde yaşanan IP numarası ve alan adı ile ilgili sorulara cevap vermektir. Bu amaca yönelik de yaygın olarak kullanılan BIND yazılımından istifade edilir. Kullanıcı, bir siteye ulaşmak istediğinde DNS sayesinde bir sitenin, İnternetin hangi alanında bulunduğu kolay bir şekilde çözülür. Bu sayede pratik bir şekilde erişim gerçekleştirebilirsiniz.

DNS Nasıl Çalışır?

Sunucu ve çözümleyici isimli iki faktör tarafından çalıştırılır. İsim sunucuları, IP adresi bilgilerini muhafaza eder. Çözümleyiciler ise, DNS isteyen ekipmanlardır. Çözümleyicilerde; DNS sunucuları ve sunucuların adresleri bulunur. Bir çözümleyici, bilgisayarın adına karşılık gelen bir IP adresini bulmak istediğinde sunucuya yönlenir.

İnternet adresleri öncelikle ülkelere göre sınıflandırılır. Ülkemizdeki İnternet sitelerinin sonundaki TR, bu sınıflandırmayı ifade eder. Her ülkenin kendine özel bir sınıflandırma sembolü vardır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri, istisnai bir durum sergiler. Bu da DNS’in Amerika’da geliştirilmiş olmasından kaynaklanır. Sınıflandırılan İnternet siteleri, “com”, “gov”, “edu” gibi alt bölümlere ayrılır. Bu ifadelerin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

com : İngilizce “commercial” kelimesinin kısaltmasıdır. Ticari kuruluş olan İnternet sitelerini gösterir.

: İngilizce “commercial” kelimesinin kısaltmasıdır. Ticari kuruluş olan İnternet sitelerini gösterir. org : İngilizce “organization” kelimesinden gelir. Ticari niteliğe sahip olmayan kurumları temsil eder.

: İngilizce “organization” kelimesinden gelir. Ticari niteliğe sahip olmayan kurumları temsil eder. mil : İngilizce “military” kelimesinin kısaltılmasından türetilmiştir. Askeri kurum sitelerini gösterir.

: İngilizce “military” kelimesinin kısaltılmasından türetilmiştir. Askeri kurum sitelerini gösterir. gov : İngilizce “government” kelimesinin kısaltılmasıdır. Devlet’e bağlı olarak faaliyet gösteren İnternet sitelerinde kullanılır.

: İngilizce “government” kelimesinin kısaltılmasıdır. Devlet’e bağlı olarak faaliyet gösteren İnternet sitelerinde kullanılır. edu : İngilizce “education” kelimesinden gelir. Eğitim kuruluşlarını ifade eder.

: İngilizce “education” kelimesinden gelir. Eğitim kuruluşlarını ifade eder. net : “Network” kelimesinden üretilmiştir ve uluslararası faaliyet alanına sahip kurumları ifade eder.

DNS Nasıl Değiştirilir?

Günümüzde her siteye sahip olduğumuz DNS ayarları ile giremeyiz. Bu yüzden girmek istediğimiz sitelere DNS ayarlarını değiştirip, girmeliyiz. Bu işlemi hem telefonla hem de bilgisayar ile yapabiliriz. iOS, Android ve Windows işletim sistemine sahipseniz DNS ayarlarını değiştirmek çok kolaydır ancak tüm cihazlarda farklı şekillerde DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Genellikle kullanıcılar, DNS ayarlarını güvenliğin artması ve Web sitesi denetimleri için değiştirir. Ulaşmak istediğiniz İnternet sitesine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılmak istediğinizde DNS’yi değiştirilebilirsiniz. Bu sayede bulut depolama alanlarına yapılacak olası saldırılardan etkilenmezsiniz. Bunun yanı sıra yaşanacak performans düşüşlerini de hissetmezsiniz. Ayrıca DNS kayıtlarından belli içerikler engellenebilir. Ülkemizde İnterneti BTK (Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu) yönetmektedir. Mahkeme kararı ile İnternet sitelerine DNS sistemi kullanılarak erişim kısıtlanabilir.

Android Cihazlarda DNS Nasıl Değiştirilir?

Android akıllı telefonlarda aşağıdaki adımlar ile kolay bir şekilde DNS adresinizi değiştirebilirsiniz. Öncelikle Ayarlar menüsüne geliyor. Sonrasında kablosuz (Wi-Fi) bağlantımızı açıyoruz. Bağlı olduğumuz Wi-Fi bağlantı adını basılı tutarak çıkan seçenekten “Ağı Değiştir” menüsüne dokunuyoruz. Karşımıza gelen bölümde “Statik” seçeneğini işaretleyerek DNS 1 ve DNS 2 ayarlarımızı elle giriyoruz. Sonrasında ise kaydedip kapatmak yeterli olacaktır.

iPhone Cihazlarda DNS Nasıl Değiştirilir?

iPhone’ların kullanmış olduğu IOS işletim sistemlerinde DNS değiştirebilmek için dikkat etmeniz gereken tek bir giriş için ayrılmış olan DNS kutusuna aralarında boşluk bırakmadan virgül kullanarak iki dns adresini girmektir.

Cihazımızda ayarlar menüsüne gelip, Wi-Fi’ı seçin. Sonrasında bağlı olduğunuz Wi-Fi noktasının adının hemen yanında yer alan “i” ikonuna basmanız gerekiyor. DHCP sekmesi altında yer alan DNS bölümüne geliyor ve iki DNS adresimizi aralarında boşluk bırakmadan yalnızca virgül kullanarak 8.8.8.8,8.8.4.4 olarak yazınız.

DNS Ne İşe Yarar?

İnternette arama motorlarında herhangi bir arama yaptığınızda bu aramaya karşılık gelen IP adresinin bulunması DNS’nin görevidir. Kısaca DNS, İnternette arama yaptığınızda, bu aramayı sistem tarafından anlaşılır hale getiren mekanizmanın adıdır. IP adreslerinin tamamını DNS saklar. Karmaşık sayıları, aranan web adresi ile eşleştirir. Alan adları, DNS sisteminde yer alır.

DNS’ye istek geldiği zaman istenen adrese gerekli yönlendirme yapılır. Sunuculardan dolayı DNS’nin kullanıcının taleplerine geç cevap vermesi durumunda ise DNS adresinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. İnternet bağlantı hızını DNS adresleri belirler. Hızın düşmesi nedeniyle DNS ayarlarında bir kısım düzenlemeler yapılabilir.

En Hızlı DNS Ayarları

Cloudflare DNS

Sağlam dns sunucusu olan Cloudflare DNS (1.1.1.1, 1.0.0.1) yer alıyor. 14.96ms gecikme süresiyle en yakın rakibi 35.29ms. DNSPerf tarafından en hızlı, stabil ve güvenilir dns adresi seçilmiştir. Gizliliğe önem verir, güvenilir bir gezinti garantisi verir.

Level3 DNS

Çeşitli araştırmalar ve yapılan anketler sonucunda Level3 (209.244.0.3, 209.244.0.4) en hızlı dns çözümlemeleri arasında ilk 3 içerisinde işaretlenmiştir.

OpenDNS

En sık kullanılan güvenilir, ücretsiz dns numaralarından bir tanesidir. OpenDns, (208.67.222.222, 208.67.220.220) Web filtreleme ve güvenlik duvarı özelliğine sahip premium bir dns sağlayıcısıdır.

Birçok kişinin ezbere bildiği Google arama motoruna ait bu aktif dns’leri IPv4 için (8.8.8.8, 8.8.4.4) ev kullanıcıları hemen kullanmaya başlayabilir. Yüksek uptime oranı ile performans garantisi sunar. Aynı zamanda IPv6 protokolünü destekler.

Adı Birincil DNS Sunucusu Diğer DNS Sunucusu Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6 DNS.WATCH 84.200.69.80 84.200.70.40 Comodo Güvenli DNS 8.26.56.26 8.20.247.20 DNS Advantage 156.154.70.1 156.154.71.1 SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40 openNIC 96.90.175.167 193.183.98.154 DynDNS 216.146.35.35 216.146.36.36 Alternate DNS 198.101.242.72 23.253.163.53 Yandex.DNS 77.88.8.8 77.88.8.1 TTnet DNS 195.175.39.49 195.175.39.50

DNS Değiştirmek Güvenli Mi?

Size sunduğumuz listedeki DNS adresleri gayet güvenli olanlardır. Ancak DNS değiştirmek tamamen güvenli bir işlem değildir. İnternetten bulduğunuz güvenli olmayan DNS adresleri sizi farklı IP adreslerine yönlendirerek kötü amaçlı kişilere hizmet ediyorlar.

Örnek vermek gerekirse Google’a bağlandığınızı sanırken benzer görünümlü sahte bir siteye giriş yapıyor olabilirsiniz. Bu sahte sitelerde dolanırken trojan saldırısına maruz kalarak kişisel bilgilerinizi çaldırabilirsiniz. Günümüzde, bilgisayarlarımızda bulunan kişisel bilgilerimizi (sosyal medya kullanıcı hesap bilgilerimiz, banka şifrelerimiz vb.) düşününce sadece güvenilir DNS adreslerini ya da standartlarla belirlenmiş DNS sunucularını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkıyor.

Ayrıca bkz: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN