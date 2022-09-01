Apple iPhone 14 Serisi, Beklenenden Çok Daha Ucuz Olacak

Apple, gelecek hafta yeni nesil iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve resmi duyuru öncesinde, telefonlarla ilgili neredeyse her şey bir şekilde ortaya çıktı.

iPhone 14 serisi için fiyat artışı hakkında çok sayıda rapor var, ancak şimdi fiyat artışının önceden beklenenden daha düşük olacağını gösteren yeni bir rapor ortaya çıktı.

Daha önceki raporlar, Apple iPhone 14’ün 799 dolara, yeni iPhone 14 Max’in ise 899 dolara mal olacağını iddia etmişti. iPhone 14 Pro 1.099 dolara, Pro Max modeli 1.199 dolara mal olacağından 100 dolarlık bir zam geliyor denilmişti.

iPhone 14 konsept tasarım

Fakat bugün gelen yeni bir rapor iPhone 14’ün 749 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olmaya devam edeceğini ve iPhone 14 Max’in 849 dolara mal olacağını gösteriyor. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max‘in sırasıyla 1.049 dolar ve 1.149 dolar olarak fiyatlandırılması bekleniyor.

Rapor, Apple’ın akıllı telefon pazarının düşüşte olması ve ekonominin zorlu olması nedeniyle mevcut piyasa koşulları göz önüne alacağını gösteriyor. Raporlara göre Apple iPhone 14 ve 14 Pro modelleri önemli ölçüde farklı dahili özelliklere sahip olacak. Pro olmayan modellerin geçen yılki işlemciden güç almaya devam edeceği, Pro modellerin ise yeni Apple A16 Bionic işlemciyle geleceği ortaya çıktı.