Apple Bazı Ülkelerde App Store Fiyatlarını Artıracak

Apple, vergilendirme ve döviz kurları nedeniyle bazı ülkelerde App Store fiyatlarını artırma kararı aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde de ülkemizde de bu fiyat artışlarını hissetmiştik.

Apple ürünlerindeki fiyat artışı Bahreyn, Ukranya ve Zimbabve ülkelerinde daha pahalı hale gelecek. Bahreyn’de KDV oranında yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Böylece Bahreyn’de oran %10’a yükselmiş oldu. Bu oran Ukranya’da %20 olurken, Zimbabve’de ki vergiler nedeniyle %5 daha fazla oldu.

Ayrıca fiyat artışı olan ülkeler arasında Umman’da %5 daha fazla bir ödeme yapacak. Bahamalar ve Tacikistan ülkelerinde ise bu yıl daha az fiyatlarında olacak. Apple yaptığı açıklama ile değişiklikleri dengelemek için ayarladığından, App Store’da ki son fiyatlar değişmeyecek.

Fiyatları artan ürünler arasında e-kitap ve sesli kitaplarda yer alıyor ama bu uygulama sadece Avusturya için geçerli olacak. Letonya e-kitaplar ve sesli kitaplar için KDV’yi %21’den %5’e düşürüldü. Ayrıca Romanya’da KDV’yi tekrar %19’dan %5’e düşürüldü.

Apple, fiyatlarında yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği yakın zamanda belli olacak. Ayrıca diğer ülkelerdeki geliştiricilerin fiyat artışlarına nasıl tepki vereceği merak konusu olmuş durumda.

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