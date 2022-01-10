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Apple iPhone SE 5G, Mart Ayında Görücüye Çıkacak

Şimdi yeni bir rapor, 5G bağlantı desteğiyle geleceği söylenen yeni Apple iPhone SE'nin bu yıl Mart veya Nisan aylarında bir Apple etkinliğinde resmileşebileceğini iddia ediyor.

Ayşen Sıla

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Apple’ın iPhone SE adında uygun fiyatlı bir iPhone’u var ve şirket şimdi üçüncü nesil bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın resmiyet kazanmasından önce, birkaç ayrıntı ortaya çıktı.

Şimdi yeni bir rapor, 5G bağlantı desteğiyle geleceği söylenen yeni Apple iPhone SE’nin bu yıl Mart veya Nisan aylarında bir Apple etkinliğinde resmileşebileceğini iddia ediyor.

Bloomberg haberine göre, Apple’ın bu yılın ilk büyük etkinliğini; Mart veya Nisan aylarında ev sahipliği yapması bekleniyor. Ve önceki etkinliklere benzer şekilde bu etkinlik de sanal olarak gerçekleşecek.

Apple-iPhone-SE-2020

Raporlar, yaklaşan iPhone SE’nin teknoloji devinin bu yaklaşan etkinliğinde; piyasaya sürülebileceğini ve görünüşe göre etkinliğin odak noktası olacağını gösteriyor. Apple’ın Mart veya Nisan aylarında bir etkinlikte yeni ürünler piyasaya sürme konusunda bir geçmişi var; bu nedenle etkinliğin gerçekleşmesi muhtemel.

SE 2022, tasarım açısından şu anda mevcut olan modele benzer olacak. Ancak daha iyi özelliklerle gelecek. Bir iPhone 8 gibi görünecek; ancak dahili olarak yükseltmeler içerecek.

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